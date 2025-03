Projeto ‘Lê Pra Mim?’ apresenta o sabor da leitura para crianças em Belém

A segunda-feira costuma ser pintada como um dia chato, de retomada de escola e de trabalho, e a leitura também muitas vezes é apresentada como algo cheio de regras e sem atrativos. Mas, esta segunda-feira (31), último dia do mês de março, será diferente, e a prática da leitura vai ganhar espaço em escolas públicas em Belém, ou seja, artistas e profissionais conhecidos do público vão incentivar os estudantes a ler, lendo histórias para meninos e meninas. Isso como parte do projeto “Lê Pra Mim?”. Cerca de 1 mil alunos devem ser beneficiados com essa ação, segundo estimativa dos organizadores.

Trata-se da segunda edição do projeto, no momento em que a iniciativa completa 15 anos de história. Belém sedia a estreia dessa edição do projeto.

Para isso, foram convidados nomes conhecidos para ler para crianças de 4 a 10 anos de idade de escolas públicas de Belém. Nesse caso, o dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, o cenógrafo e comentarista de Carnaval Milton Cunha e o ator Nando Cunha são algumas das personalidades que vão estar nas escolas paraenses a partir desta segunda-feira (31).

Estudantes em Belém terão a companhia de Carlinhos de Jesus, nesta segunda (31) (Foto: Divulgação)

A primeira escola a receber o projeto nesta segunda-feira (31) será a Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro da Pedreira: às 10h30, Carlinhos de Jesus, e, às 14h30, Milton Cunha e Hellen Patrícia. Na terça (1º de abril), será a vez da Escola Estadual Mateus do Carmo, na Terra Firme: às 8h30, Jalília Messias e Saulo Sisnando, e, às 15h30, Adriano Barroso.

O projeto vai estar na quarta-feira (2) na Creche Estadual Orlando Bitar, em Nazaré. Às 9h30, os alunos receberão Edilson Moreno, e, às 14h30, Sônia Santos. Na quinta (3), as ações serão na Escola Estadual Vera Simplício, no Telégrafo: às 9h30, Célia Pinho, e, às 14h30, Nando Cunha e Tanto Tupiassu. A Escola Estadual Pratinha 2, na Pratinha 2 vai contar na sexta (4), às 9h30, com Danielle Batista, Sônia de Paula e Marcelo Aouila.

Ler pessoas e o mundo

A cada encontro, dois livros infantis serão lidos. Além da leitura, os convidados compartilham suas histórias e trajetórias de vida. Cada criança recebe um livro infantil para levar para casa.

Esta edição conta ainda com talentos locais que irão ler, como o cantor Edilson Moreno; as jornalistas Jalília Messias e Célia Pinho, o ator e escritor Adriano Barroso, os escritores Tanto Tupiassu e Danielle Batista, a cantora Hellen Patrícia (banda Xeiro Verde), o diretor de teatro Saulo Sisnando e a escritora Sônia Santos.

Cada sessão contará com um intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). “Além disso, há capacitação em vídeo para professores com técnicas de “Pós-Leitura” e oficinas online para pais e funcionários das escolas, incentivando a prática da leitura dentro e fora da sala de aula”, lembra a idealizadora do projeto, atriz Sônia de Paula.

Como explica Sônia, “a proposta do projeto é plantar uma sementinha, por meio da literatura, lendo um livro para as crianças para elas nunca deixarem de sonhar”.

“É importantíssimo ler para as crianças. É um encontro humano. Por si só, já é mágico, fantasioso, você ir para a realidade delas, e, depois, a fantasia, a alegria, o universo outro que não é o do real, é o da literatura que é muito bonito, porque mostra que sonhar é um direito, sonhar é uma necessidade”, enfatiza Milton Cunha.

O projeto “Lê Pra Mim?” começou em 2010 e já realizou 42 edições em 22 cidades do Brasil. Ele foi criado pela atriz Sônia de Paula e produzido por Marcelo Aouila, ambos da Associação Cultural Somar Ideias. As salas onde são realizados os encontros literários contam com 100 almofadas em formatos de livros grandes para receber as crianças de 4 a 10 anos.

Ao longo dos anos, o projeto possui mais de 38 mil beneficiados e também já distribuiu 33 mil livros. Na pandemia, foram mais de um milhão de visualizações. Mais de 700 artistas e personalidades participaram das leituras. A realização do projeto é do Ministério da Cultura, Governo Federal e Associação Cultural Somar Ideias, com patrocínio da Sotreq.