Projeto educacional paraense ‘Aldeias’ ganha prêmio no ‘Especial LED’, na TV Globo

Com o objetivo de reinserir jovens e crianças em todo o território da Amazônia, o projeto ‘Aldeias’, que trabalha atividades culturais educativas e ambientais, ganhará destaque nacional no próximo dia 11 de abril, quando participará do programa ‘Especial LED’, na TV Globo, com apresentação do ator Lázaro Ramos.

O ‘Especial LED’ se trata de uma premiação voltada a iniciativas inovadoras na área da educação em todo o Brasil. O projeto ‘Aldeias’ foi um dos seis vencedores deste prêmio, que será exibido logo após o Big Brother Brasil, na próxima quinta-feira (11).

Criado em Altamira, no Pará, o ‘Aldeias’ foi idealizado por Daniela Soares da Silva, que foi motivada a tomar uma atitude por seus dois sobrinhos órfãos, vítimas da violência na cidade.

“A gente olhou para toda a comunidade e percebeu que não era só a minha família que estava passando por aquele sofrimento, tinham outras famílias na mesma situação. A gente sabia que precisava cobrar o Estado e fazer alguma coisa com a sociedade”.

A partir de sua criação, o projeto ganhou força e apoio coletivo da comunidade, que viu na iniciativa uma oportunidade de fomentar educação às crianças mais vulneráveis. Atualmente o Aldeias atua com mais de 35 famílias e cria métodos específicos de atividades para integrar todos os envolvidos.

“Hoje existe uma lista de espera de crianças que moram lá no Santa Benedita e querem participar do Aldeias e as mães estão nos procurando. A gente quer conseguir atender essas outras crianças nos próximos anos e ampliar a metodologia do Aldeias para outros bairros”, explica Daniela.

Prêmio no Especial LED

Participar do Especial Led é uma grande conquista para o projeto, que além de ganhar mais visibilidade, recebeu a quantia de R$ 200 mil e agora passa a integrar a rede de Embaixadores da Comunidade LED. Daniela comemorou o prêmio como forma de reconhecimento de todo o esforço feito pela comunidade.

“A gente fica muito emocionada porque o prêmio vai além do valor financeiro, que é importante, mas esse valor que ele traz para o território é fundamental para a gente continuar”, expressa a fundadora do ‘Aldeias’.

Serviço:

Participação do projeto ‘Aldeias’ no programa ‘Especial LED’

Data: 11 de abril (Logo após o BBB 24)