Projeto Ecoarte promove oficina gratuita de pulseiras com miçangas naturais no Mangal das Garças

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, promove no próximo domingo (17) mais uma edição do projeto infantil Ecoarte. A programação contará com uma oficina de produção de pulseiras com miçangas naturais, realizada a partir das 10h, no anfiteatro do espaço. As atividades, gratuitas, são voltadas ao público infantil e vão até as 17h30.

Com foco na educação ambiental de maneira lúdica e criativa, o projeto terá, nesta edição, uma manhã de artesanato conduzida pelo grupo Cumbuca – Oficinas Criativas. As crianças participantes poderão confeccionar pulseiras utilizando miçangas naturais produzidas a partir de caroços de açaí, estimulando a criatividade e o contato com práticas sustentáveis.

Segundo Mayara Cohen, idealizadora do Cumbuca – Oficinas Criativas, atividades manuais desempenham um papel importante no desenvolvimento infantil. “Atividades manuais ajudam diretamente no desenvolvimento da coordenação motora, da memória e da concentração, além de conectar os pequenos com o presente. Em meio à velocidade do cotidiano, focar em momentos junto à natureza e em atividades artesanais contribui diretamente para a melhora da qualidade de vida e para a diminuição do estresse”, destaca.

O projeto Ecoarte é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo do Pará, em parceria com a Pará 2000, e ocorre todos os domingos no Mangal das Garças.

Além da oficina especial, o parque mantém uma programação diária para os visitantes. Às 8h30 ocorre a alimentação das iguanas. Às 10h, acontece a soltura das borboletas, mediante consulta na bilheteria. Em seguida, às 10h15, é realizada a alimentação das tartarugas. O passeio com rapinantes diurnas ocorre às 10h30, de terça a sexta-feira. Já a alimentação das garças pode ser acompanhada às 11h, 15h e 17h30. O passeio com as corujas acontece às 16h30, também de terça a sexta-feira.

Funcionamento do Mangal das Garças

O Mangal das Garças funciona de terça a domingo, das 8h às 18h, com entrada gratuita, permanecendo fechado às segundas-feiras para manutenção. Os espaços monitorados, como o Borboletário e o Memorial Amazônico da Navegação, possuem ingressos nos valores de R$ 9,00 a inteira e R$ 4,50 a meia-entrada.

A oficina do projeto Ecoarte será realizada no anfiteatro do parque, localizado na Rua Carneiro da Rocha, s/n, no bairro Cidade Velha, em Belém.