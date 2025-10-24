Capa Jornal Amazônia
Projeto Circuito de Cinema Rio Caeté realiza sessão em Vila de Pedrinhas, em Santarém Novo

A programação inicia às 17h, com o cortejo da Banda Fanfarra de Pedrinhas, que sairá do Trapiche em direção à Escola Municipal EIF Santa Lúcia

O Liberal
fonte

Coordenado por Rian Moreira, o projeto busca aproximar o cinema das pessoas e fortalecer o sentimento de pertencimento cultural (Divulgação/ Circuito de Cinema Rio Caeté)

O 1º Circuito de Cinema Rio Caeté chega à sua terceira sessão de cinema na zona rural, após atividades no distrito de Mirasselvas, em Capanema, e na vila Parada Miriti ,em São João de Pirabas. O terceiro evento será realizado hoje, 25, às 17h, na Vila de Pedrinhas, no município de Santarém Novo, e promete uma programação repleta de cultura, música e integração comunitária.

Coordenado por Rian Moreira, o projeto busca aproximar o cinema das pessoas e fortalecer o sentimento de pertencimento cultural nas comunidades do interior do Pará. “Nosso objetivo é aproximar o cinema das pessoas e mostrar que a arte pode nascer e florescer em qualquer lugar — inclusive nas vilas e comunidades do interior”, destaca Rian Moreira, coordenador do Circuito de Cinema Rio Caeté.

Com transporte gratuito disponível para as comunidades rurais próximas, o encontro busca democratizar o acesso ao cinema e valorizar as expressões culturais da região do Caeté, fortalecendo os laços entre arte e território.

A programação inicia às 17h, com o cortejo da Banda Fanfarra de Pedrinhas, que sairá do Trapiche em direção à Escola Municipal EIF Santa Lúcia, local onde acontecerá a exibição dos filmes e demais atividades.
A partir das 18h, o público poderá assistir a uma seleção especial de curtas-metragens que abordam temáticas ligadas à natureza, à ancestralidade e à cultura amazônica:
Preservando Raízes, Ewé de Osányin: O Segredo das Folhas, Maréu, Vellozia e A Festa dos Encantados.

Após a sessão, às 19h, haverá uma roda de conversa aberta ao público, promovendo a troca de ideias e reflexões sobre as produções exibidas. Encerrando a noite, às 20h, o palco será tomado pela alegria e pelo ritmo do Carimbó, com a apresentação do grupo As Mulheres do Mangue — uma celebração da força feminina e da tradição cultural de Santarém Novo.

O Circuito de Cinema Rio Caeté é uma iniciativa que reafirma o compromisso com a formação de público, a valorização da cultura popular e o fortalecimento das comunidades rurais por meio do audiovisual.

Localizado na região nordeste do Pará, o município de Santarém Novo é conhecido por suas comunidades tradicionais, povos ribeirinhos e quilombolas que mantêm viva a herança cultural amazônica. O carimbó, manifestação reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, é uma das expressões mais fortes da identidade local, presente nas festas populares, nas rodas comunitárias e na formação artística de diversos grupos da região

SERVIÇO

1º Circuito de Cinema Rio Caeté

Data: 25 de outubro (sábado)
Horário: A partir das 17h
Local: Vila de Pedrinhas – Escola Municipal EIF Santa Lúcia, Santarém Novo (PA)
Entrada Gratuita

