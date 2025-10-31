Capa Jornal Amazônia
Projeto Circuitinho traz opções para as crianças na Praça da República neste sábado (01/11)

O projeto Circuitinho propõe visitas em ambientes históricos, mediações culturais e trajetos urbanos

O Liberal

Neste sábado, 01, ocorre uma edição especial do Circuitinho Circular, a ação do Projeto Circular voltada ao público infantojuvenil. Desta vez, o foco do passeio é a Praça da República, no bairro da Campina, em Belém, com concentração às 8h30, no Teatro Waldemar Henrique. A programação é gratuita.

Em mais uma edição, o Circuitinho terá música, ciranda, cortejo, além de caminhadas por monumentos históricos e um abraço no Teatro Waldemar Henrique. “Um carinho na lembrança do nosso grande maestro”, informa a organização.

Criado dentro do contexto do Projeto Circular, o Circuitinho entende a infância como um lugar de protagonismo e pretende inseri-la com respeito nas vivências dos centros urbanos, para o reconhecimento e valorização do patrimônio coletivo. “Ao colocarmos as crianças em contato com a memória através de seus monumentos históricos, ela exerce seu direito de cidadã, estabelece vínculos de pertencimentos com sua identidade cultural material e imaterial com práticas sustentáveis e diversas”, destaca Luci Azevedo, idealizadora e coordenadora do Circuitinho.

Nessa perspectiva, o Circuitinho propõe visitas em ambientes históricos, mediações culturais e trajetos urbanos, de forma lúdica, com a presença de artistas. Tudo de forma gratuita e com acessibilidade, com tradução em Libras.

Esta edição tem patrocínio das Lojas Renner e apoio da Universidade Federal do Pará, e inclui oficina de construção de caxixis a partir de material reaproveitado, tendo também uma exposição com trabalhos construídos pelas crianças nas edições do Circuitinho temáticas sobre a COP-30.

Fórum Circular

A ação foi pensada de forma integrada ao 4º Fórum Circular - Patrimônio, Clima e Sustentabilidade, realizado nos dias 30 e 31 de outubro, na Casa da Linguagem, com uma extensa programação de debates sobre as relações entre cultura e patrimônio e seu papel no enfrentamento às mudanças climáticas, em busca de uma gestão mais sustentável para o Centro Histórico e a cidade de Belém como um todo.

Realizado desde 2018, pautando debates sobre sustentabilidade, o Fórum Circular este ano se conecta às discussões da COP-30, e vai gerar uma carta pública de propostas para autoridades e sociedade em geral.

Serviço

Circuitinho - Especial Fórum Circular

Quando: 1 de novembro de 2025

Onde: Teatro Waldemar Henrique - Praça da República

Quanto: Gratuito.

Inscrições:


Programação

8h30: Concentração (em frente ao Teatro Waldemar Henrique)

9h Início da programação – Caminhada com as crianças

10h Chegada ao ICA- Espaço do Instituto de Ciências da Arte da UFPA - No espaço teremos uma exposição produzida pelas crianças nas edições do Circuitinho COP 30 e uma oficina de instrumentos de percussão- Produção de CAXIXIS feitos de garrafas pets.

