Programação Lollapalooza 2025: confira os horários de todos os shows por dia

O Lollapalooza Brasil anunciou hoje, terça-feira (04/02), quais atrações tocarão por palcos e grade completa de horários da edição de 2025. O festival ocorre nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e terá, entre os headliners, as apresentações de Alanis Morissette, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Rüfüs Du Sol, Tool, e Olivia Rodrigo.

A 12ª edição do festival também receberá os shows de Sepultura, Marina Lima, Benson Boone, Empire of the Sun e Jão, totalizando mais de 70 atrações.

Os portões abrirão sempre às 11h e, a partir do meio-dia já acontecerão os primeiros shows.

Como comprar ingressos para o Lollapalooza

Os ingressos já estão à venda, em três modalidades: Lolla Day (acesso a um dia do festival), Lolla Double (acesso a dois dias do festival) e Lolla Pass: (acesso aos três dias de festival). Comprar ingressos aqui.

Programação Lollapalooza - 28 de março

Palco Budweiser

12h45 - 13h40 - Dead Fish

14h45 - 15h45 - Mc Kako

16h55 - 17h55 - girl In red

19h05 - 20h05 - Empire of the Sun

21h30 - 23h - Olivia Rodrigo

Palco Samsung Galaxy

12h - 12h45 - Vencedor do concurso "Temos Vagas 89FM"

13h40 - 14h40 - Juyè

15h50 - 16h50 - Inhaler

18h - 19h - Jão

20h10 - 21h25 - Rüfüs Du Sol

Palco Mike’s Ice

12h45 - 13h40 - Pluma

14h45 - 15h45 - Jovem Dionísio

16h55 - 17h55 - Nessa Barrett

19h05 - 20h05 - Fontaines D.C.

21h30 - 22h30 - Caribou

Palco Perry’s by Fiat

12h - 12h45 - Paula Chalup

13h - 14h - Cashu

14h15 - 15h15 - L_cio

15h30 - 16h30 - Blancah

16h45 - 17h45 - Tropkillaz

18h - 19h - DJ GBR

19h15 - 20h15 - Disco Lines

20h30 - 21h30 - JPEGMAFIA

21h45 - 22h45 - James Hype

Dia 29 de março

Palco Budweiser

12h45-13h40 - Zudizilla

14h45-15h45 - Drik Barbosa

16h55-17h55 - The Marías

19h05-20h05 - Tate McRae

21h45-23h15 - Shawn Mendes

Palco Samsung Galaxy

12h - 12h45 - Picanha de Chernobill

13h40 - 14h40 - Kamau

15h50 - 16h50 - Marina Lima

18h - 19h - Benson Boone

20h10 - 21h40 - Alanis Morissette

Palco Mike’s Ice

12h45 - 13h40 - Tagua Tagua

14h45 - 15h45 - Sophia Chablau

16h55 - 17h55 - Artemas

19h05 - 20h05 - Wave to Earth

21h45 - 22h45 - Teddy Swims

Palco Perry’s by Fiat

12h - 12h45 - Fatsync

12h45 - 13h45 - Etta

14h - 15h - Samhara

15h15 - 16h15 - Barja

16h30 - 17h30 - Bruno Martini

17h45 - 18h45 - Zerb

19h15 - 20h15 - Kasablanca

20h30 - 21h30 - San Holo

21h45 - 22h45 - Zedd

Dia 30 de março

Palco Budweiser

12h40 - 13h30 - Sofia Freire

14h30 - 15h30 - Terno Rei

16h40 - 17h40 - Michael Kiwanuka

18h50 - 19h50 - Foster The People

21h30 - 23h - Justin Timberlake

Palco Samsung Galaxy

12h - 12h40 - Giovanna Moraes

13h30 - 14h25 - Clube Dezenove

15h35 - 16h35 - Neil Frances

17h45 - 18h45 - Parcels

19h55 - 21h25 - Tool

Palco Mike’s Ice

12h40 - 13h30 - Charlotte Matou um Cara

14h30 - 15h30 - Marina Peralta

16h40 - 17h40 - Ca7riel & Paco Amoroso

18h50 - 19h50 - Bush

21h30 - 22h30 - Sepultura

Palco Perry’s by Fiat

12h - 12h45 - Nana Kohat

13h - 13h45 - Due

14h - 15h - Agazero

15h15 - 16h15 - Any Mello

16h30 - 17h30 - Ruback

17h45 - 18h45 - Ashibah

19h15 - 20h15 - Barry Can’t Swim

20h30 - 21h30 - Blond:ish

21h45 - 22h45 - Charlotte De Witte

Serviço: O Lollapalooza Brasil acontece nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Transporte

Lolla Transfer: Transporte oficial em ônibus executivo, operado pela Squad, que deixará os fãs dentro do Autódromo com todo o conforto. A saída acontecerá em nove pontos de São Paulo, incluindo Santo André, Campinas e São Bernardo. R$ 165/R$ 206.

Lolla Express: Serviço de ônibus urbano comum, com três pontos de embarque na cidade. Nessa modalidade, o desembarque é feito em frente ao portão de entrada do festival. R$ 30/R$ 40.

Trem Expresso: Com partida da estação de Pinheiros em trens exclusivos, a modalidade possibilita a chegada do público no Autódromo em 30 minutos (vendas em breve).