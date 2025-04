Programação infantil para a Páscoa tem oficinas e caça aos ovos

Chocolates, brincadeira e animação envolvem a criançada neste feriado de Páscoa. Alguns estabelecimentos privados liberaram uma programação gratuita especial para os pequenos neste sábado (19) e domingo (20).

Boulevard Shopping

O Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776) oferece atividades gratuitas, com oficinas temáticas e barracas de marcas renomadas, proporcionando uma experiência única. A programação terá dia 19 oficina de Trufas e dia 20 de Pelúcia Chocolix, sempre no Piso 3, com sessões de 60 minutos, das 14h às 20h. A última sessão começa às 19h.

As vagas são limitadas, com capacidade para 20 crianças por turma, com idades de 4 a 12 anos. As inscrições podem ser feitas no aplicativo do estabelecimento.

Pátio Belém

Oficinas de chocolate e pintura de rosto com temática de Páscoa vão ocorrer no terceiro piso de lojas do Pátio Belém (Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos), até domingo (20), sempre das 16h às 19h. A participação é gratuita e depende apenas da capacidade do espaço. Além disso, nos dias 19 e 20 de abril, a partir de 17h até 19h, ocorre a Parada de Páscoa com personagens da época.

Castanheira Shopping

Além das oficinas criativas e shows pascoaes, o Castanheira Shopping terá hoje e amanhã, das 16h às 19h, o 1º piso, camarim kids com entrada gratuita. Podem participar crianças a partir de 4 anos.

Bosque Grão-Pará

Uma caça aos ovos irá ocorrer às 16h, 17h e 18h deste sábado (19), no Shopping Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052 – Mangueirão), mas, antes disso, ainda vai ser realizada uma oficina de Orelha de Coelho. No dia de Páscoa os pequenos podem participar da oficina de Slime de Chocolate, a partir das 15h, e a caça aos ovos ocorre em seguida. A programação é gratuita e ocorre no lounge do piso superior do estabelecimento.

NaBêra

Neste domingo de Páscoa o espaço NaBêra (R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha) terá a sua programação infantil semanal temática. Com abertura para o café da manhã a partir das 9h, às 11h30 começa a apresentação do Tio Rai que promove um clube de animação no local. O ingresso está R$15, somente para crianças de 4 a 12 anos.