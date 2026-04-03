Programação de Páscoa encerra com atividades infantis no Parque da Cidade, em Belém

A programação de Páscoa promovida pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), será encerrada neste fim de semana, dias 4 e 5 de abril, com atividades gratuitas voltadas ao público infantil no Parque da Cidade, em Belém.

No sábado (4), a programação inicia às 17h, no Pavilhão Gastronômico, com oficina de pintura em gesso.

Atrações do Domingo de Páscoa

Já no Domingo de Páscoa (5), as ações ocorrem em dois turnos e incluem a tradicional caça aos ovos de chocolate, realizada em uma trilha especialmente preparada para a atividade.

Pela manhã, as rodadas da caça aos ovos acontecem das 9h às 12h, com inscrições a partir das 8h, no Pavilhão de Economia Criativa.

À tarde, as inscrições iniciam às 15h, no mesmo local, e as atividades serão realizadas das 16h às 20h. Crianças de 2 a 7 anos devem participar acompanhadas por um responsável.

Ao todo, serão distribuídos 700 ovos de chocolate de 100 gramas, doados pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas). A cada rodada, serão entregues 100 unidades.

Além da caça aos ovos, a programação de domingo inclui oficina de confeitaria de ovos de Páscoa, das 17h às 20h, no Pavilhão de Economia Criativa, além de atividades recreativas e pocket shows com personagens infantis.

Páscoa como Aprendizado e Desenvolvimento Infantil

Para além do caráter lúdico, a Páscoa também pode se configurar como um período de aprendizado para o público infantil. Atividades como oficinas e brincadeiras temáticas estimulam a criatividade, a coordenação motora e o desenvolvimento cognitivo das crianças, além de promoverem a socialização em ambientes coletivos.

A data ainda oferece oportunidades para trabalhar valores como partilha, solidariedade e cooperação. Em dinâmicas como a caça aos ovos, por exemplo, as crianças exercitam a atenção, a resolução de problemas e o trabalho em equipe, elementos que contribuem para o processo educativo de forma leve e integrada.

No primeiro fim de semana, a programação reuniu famílias e crianças. A expectativa da organização é de nova grande participação no encerramento das atividades.

Serviço

Páscoa no Parque da Cidade

Data: Sábado (4) e Domingo (5) de abril

Sábado (4) e Domingo (5) de abril Hora: Sábado, a partir das 17h; Domingo, a partir das 9h

Sábado, a partir das 17h; Domingo, a partir das 9h Local: Parque da Cidade, Belém

Parque da Cidade, Belém Entrada: Gratuita