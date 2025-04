Programação da Sexta-feira Santa (18/04) em Belém tem música, gastronomia e lazer para crianças

O feriado da Sexta-feira Santa (18/04) em Belém promete um dia repleto de atrações culturais, festas e opções de lazer para todos os gostos e faixas etárias. Para quem decidiu não viajar e deseja aproveitar a capital paraense com alternativas que vão além dos tradicionais filmes e séries de streaming, a cidade reserva uma série de programações que misturam música, cultura pop, tradição e atividades voltadas para o público infantil. Confira as opções:

Uma das grandes atrações da noite é o show de lançamento do álbum “Latino Brega Love", do cantor, compositor e produtor musical AQNO. A apresentação será realizada na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha, a partir das 21h, e contará com participações especiais da cantora Layse e da Gang do Eletro - ambos artistas que também colaboram nas faixas do novo trabalho lançado oficialmente ontem, 17. Os ingressos estão disponíveis online pelo site Sympla.

Em entrevista, AQNO compartilhou que o show será uma verdadeira celebração da música pop amazônica, com fortes influências da latinidade e do brega paraense. Segundo ele, a energia do palco será alimentada pela troca com o público, algo que considera essencial em sua trajetória.

"Vai ser minha primeira vez cantando essas canções tão especiais e o público pode esperar todo esse calor gostoso da nossa música pop latina amazônica. Vamos viajar musicalmente juntos por vários lugares e ritmos da Amazônia", afirmou o artista ao Grupo Liberal.

O novo disco é descrito por AQNO como uma narrativa sobre sua vivência enquanto artista pop queer amazônico, influenciado por nomes como Fruto Sensual, Companhia do Calypso, Banda Xeiro Verde, Dona Onete - com quem divide uma das faixas-, Madonna e Lady Gaga. Ele destaca que o novo projeto é uma declaração de amor à cidade de Belém, onde tem vivido e criado nos últimos anos.

Sobre as participações no palco, o artista ressaltou que os convidados são parte fundamental do projeto. A Gang do Eletro, por exemplo, está presente na faixa "Maniçoba" e representa, segundo ele, ‘a força da música da periferia do Brasil, esse pop eletrônico, original e pulsante das nossas cidades de beira de rio’. Já a cantora Layse, presente na faixa “Zouk Love”, é considerada por AQNO uma grande referência pessoal e profissional, além de ter acompanhado todo o processo criativo do álbum desde sua chegada na capital paraense em 2021.

Gang do Eletro retorna com formação original (Taiana Laiun/Divulgação)

Enquanto o brega pop toma conta da Cidade Velha, o centro de Belém terá uma noite marcada pelo peso dos riffs e pela nostalgia do rock alternativo dos anos 1990. O Studio Pub, localizado no bairro da Batista Campos, será palco de um grande tributo ao grunge. A banda Grunge Revival irá comandar a noite a partir das 22h com os clássicos do gênero que marcou uma geração.

A noite também contará com a estreia da FreakShow, nova banda cover do Silverchair, formada por Italo Guimarães (bateria), Luyan Sales (guitarra e vocal), Reginaldo Ramos (guitarra) e Tiago Rosário (baixo). Os ingressos para o evento também estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Rolês para curtir em família

Barca de sushi (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

Para quem prefere uma programação mais tranquila e voltada à família, a Feira Nipo-Brasileira oferece uma imersão cultural e gastronômica no 3º piso de um shopping no bairro da Batista Campos. A feira, que retorna nesta sexta-feira para uma segunda edição, segue até domingo (20/04). O público poderá aproveitar a culinária japonesa e outras atrações culturais das 11h às 22h nesta sexta-feira (18/04) e, das 10h às 22h no sábado (19/04), e das 12h às 22h no domingo (20/04).

As crianças também têm espaço garantido na programação especial de Páscoa. Um shopping localizado no bairro do Reduto dará início, nesta sexta-feira, a uma série de atividades gratuitas para crianças de 4 a 12 anos. A primeira atividade será uma oficina de construção de mini horta, no Piso 3 do centro comercial. As oficinas ocorrem em sessões de 60 minutos, das 14h às 20h, com vagas limitadas – até 10 crianças por sessão às sextas e até 20 nos finais de semana. A inscrição deve ser feita pelo aplicativo do shopping, acessando o banner da campanha pascoal.