Programação cultural marca reabertura do anfiteatro do Memorial dos Povos

A Fundação Cultural de Belém (Fumbel), entrega hoje, 9, o Memorial dos Povos revitalizado com a reabertura das atividades no anfiteatro Maestro Celso Michiles Barreto, um espaço que há anos estava sem uso regular e agora ganha nova vida com uma cobertura de lona tensionada, transformando a área externa em um espaço protegido e multifuncional.

A partir das 18h, uma programação cultural marcará a entrega do anfiteatro, celebrando a reativação do complexo inaugurado em 2003, projetado pelo arquiteto José de Andrade Raiol, para ser um polo de expressão artística e cultural em Belém. Além do anfiteatro, abriga, ainda, o Palacete Bolonha — sede da Fumbel e do Museu Casa Francisco Bolonha —, a Sala Vicente Salles, as casas Dira Paes e Lira Maia, e o Cinema Acyr Castro.

A partir das 18h, haverá uma feira criativa, onde o público poderá desfrutar de produtos locais e alimentos, enquanto aprecia a diversidade musical da Amazônia. Às 19h, a cantora Anna Suav sobe ao palco trazendo um repertório que mistura música urbana e regional, acompanhada da MC Bruna BG, que aborda temas de gênero, negritude e afeto em suas rimas.

“Tanto eu quanto a Bruna BG temos as melhores expectativas para essa apresentação, onde levaremos nosso trabalho ao público belenense, destacando a cultura hip-hop feita por duas mulheres negras que abordam temas de resistência e empoderamento”, diz Anna Suav. O show incluirá faixas do novo trabalho de Anna, incluindo o álbum visual Ritual das Candeias, que celebra a existência de mulheres negras amazônidas.

Em seguida, às 20h30, a banda Lambada Social Club encerra a noite com uma mistura envolvente de guitarrada, brega e referências caribenhas. “É uma satisfação e honra participar dessa retomada, pois entendemos a importância simbólica que esse espaço tem para a cena artística da cidade”, destaca Barbosa Eduardo, guitarrista da banda.

Anfiteatro do Memorial dos Povos volta a ser utilizado após revitalização (Ascom Fumbel)

A revitalização traz novo brilho ao Memorial dos Povos, com a substituição de toda a estrutura metálica, recuperação do piso em tijolo maciço na área externa e renovação das pinturas externas e internas. “Estamos devolvendo à cidade um espaço ativo para feiras, apresentações, shows e muitos outros espetáculos culturais”, ressalta Inês Silveira, presidente da Fumbel. Com essa nova fase, o Memorial se torna novamente um local de encontro para produtores culturais da cidade.

Também foram trocadas as folhas de vidro da fachada, recuperado o piso de madeira, e feitas atualizações nas luminárias e na fiação elétrica. A instalação da nova lona tensionada, cobrindo o anfiteatro, é um destaque, ampliando as possibilidades de uso do espaço. “A revitalização desse lugar é uma forma de mostrar o quanto a Prefeitura valoriza e respeita a história e a cultura de Belém”, comenta Lélio Costa, envolvido na coordenação das obras.

O Memorial dos Povos surgiu a partir da restauração de uma área que inclui o Palacete Bolonha, integrado aos bens de uso da Prefeitura de Belém em 1997, e as ruínas da antiga sede da União Espanhola. O complexo foi concebido para homenagear os diferentes povos que contribuíram para a formação da população de Belém.

No hall de entrada da Sala Vicente Salles, o Memorial abriga a exposição Belém dos Imigrantes - História e Memória, resultado de uma pesquisa extensa realizada pelo corpo técnico do Museu de Arte de Belém. Com imagens estampadas na fachada de vidro, a mostra inclui fotografias de passaportes que celebram as etnias que participaram da formação da capital paraense: portuguesa, japonesa, barbadiana, italiana, libanesa, inglesa, alemã, francesa, espanhola e marroquina.(Com informações da Prefeitura de Belém).