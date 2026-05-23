Programação completa da Virada Cultural: Veja atrações por palco com horário e endereço PARTE 2

CEU Alto Alegre Endereço: Av. Bento Guelfi, s/nº - Jardim Alto Alegre

24 de maio

10h - De Férias com Omar (1) 14h - As Histórias de Benê 16h - Cornucópia Desvairada

CEU Alvarenga Endereço: Estr. do Alvarenga, 3.752 - Balneário São Francisco

24 de maio

10h - Beatles para Crianças 14h - Tributo a Charlie Brown Jr com a banda O Cerco 16h - Cólera

CEU Formosa Endereço: R. Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 - Parque Santo Antônio

24 de maio

10h - Projeto Gonzaga só para crianças 14h - Explorando o Circo! 16h - Sampa Crew

CEU Lajeado Endereço: R. Manuel da Mota Coutinho, 293 - Lageado

24 de maio

10h - Illusion Games - Espetáculo de Ilusionismo Interativo com Mágico Breno Costa 14h - Analiss - Show Musical com banda (Sertanejo e Pisadinha) 16h - Mariana e Matheus

CEU Navegantes Endereço: R. Maria Moassab Barbour, s/nº- Cantinho do Céu

24 de maio

10h - A espetacular volta ao mundo 14h - Discotecagem Je Treme Mon Amour 16h - Circuladô de Fulô

CEU Parque Bristol Endereço: R. Professor Artur Primavesi, s/n° - Parque Bristol

24 de maio

10h - Radical Dance Show - Batidas da Periferia (2) 14h - Beatles para Crianças 16h - Jéssica e Juliana

CEU Paz Endereço: Rua Daniel Cerri, 1.549 - Jardim Paraná

24 de maio

10h - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções 14h - Grupo Fórmula 16h - Banda MultiGroove toca Clássicos Black

CEU Pq. Novo Mundo Endereço: Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria

24 de maio

10h - Eletrocircus - Uma fusão de circo e música eletrónica 14h - Pacote Entregue: Pré-Livros 16h - Tributo ao Queen

CEU Taipas Endereço: R. João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite

24 de maio

13h - Semana do Brincar na Virada - Histórias que giram: Entre Bambolês, Contos e Brincadeiras

CEU Tiquatira Endereço: Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5.280 - Vila Moreira

24 de maio

10h - Explorando o Circo! 14h - Zanza Simião e Amigas 17h - Demônios da Garoa

CEU Três Pontes Endereço: Rua Capachós, s/nº - Jardim Celia

24 de maio

10h - Os Saltimbancos 14h - De Férias com Omar 16h - Samba de Dandara

CEU Uirapuru Endereço: R. Nazir Miguel, 849 - Jardim Joao XXIII

24 de maio

10h - Las Manas e a Despedida 10h - Semana do Brincar na Virada - Piaquático 14h - Radical Dance Show - Batidas da Periferia 16h - MC Soffia

CEU Vila Atlântica Endereço: R. Cel. José Venâncio Dias, 840 - Vila Jaraguá

24 de maio

10h - Pacote Entregue: Pré-Livros 14h - Eletrocircus - Uma fusão de circo e música eletrônica 16h - Vanessa Jackson

CEU Vila do Sol Endereço: Av. dos Funcionários Públicos, 369 - Vila do Sol

24 de maio

10h - O Grúfalo 14h - A espetacular volta ao mundo 16h - Lady Gaga Experience

Cinemateca Brasileira Endereço: Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino

23 de maio

20h - Sessão de São Paulo Sociedade Anônima

CineSesc Endereço: R. Augusta, 2.075 - Cerqueira César

23 de maio

18h - Procura-se Susan Desesperadamente 20h - Bete Balanço 23h - O Iluminado

24 de maio

2h30 - A Hora do Pesadelo 15h - ET - O Extraterrestre 17h30 - Labirinto: A Magia do Tempo - 40 anos 19h - Se Joga nos 80

Circuito Spcine Endereço: Diversos lugares

23 e 24 de maio

CEU Arthur Alvim (Av. Waldemar Tietz, altura 950 - Cohab Padre José de Anchieta) CEU Barro Branco / Cidade Tiradentes (Rua Salvador Vigano, 100 - Conj. Hab. Barro Branco II) CEU Carrão (Rua Monte Serrat, 380 - Tatuapé) CEU Freguesia do Ó (R. Crespo de Carvalho, 71 - Freguesia do Ó) CEU Parque do Carmo (Rua Guerra de Aguiar, 63-237 - Jardim Nossa Sra. do Carmo) CEU Parque Novo Mundo - Leônidas da Silva (Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 - Parque Vila Maria) CEU Pinheirinho DÁgua - Luiz Gama (Rua Camillo Zanotti - Jaraguá) CEU São Miguel - Luiz Melodia (R. José Ferreira Crespo, 475 - Jardim São Vicente) CEU São Pedro / José Bonifácio (Rua Professora Lucila Cerqueira, 124 - Jardim São Pedro) CEU Taipas (Rua João Amado Coutinho, 240 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite) CEU Tremembé (R. Adauto Bezerra Delgado, 94 - Parque Casa de Pedra) CEU Vila Alpina / Vila Prudente (Rua João Pedro Lecór, 144 - Vila Alpina) CCSP Lima Barreto (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade) CCSP Paulo Emílio (Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade) Centro Cultural Olido (Av. São João, 473 - Centro Histórico) Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Cidade Tiradentes) CEU Aricanduva (Av. Olga Fadel Abarca, 5825 - Jardim Santa Terezinha) CEU Butantã (Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1728 - Jardim Esmeralda) CEU Caminho do Mar (Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 - Jabaquara) CEU Feitiço da Vila (R. Feitiço da Vila, 399 - Jardim Dom José) CEU Jaçanã (Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim Guapira) CEU Jambeiro (Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Guaianases) CEU Meninos (Rua Barbinos, 111 - São José Clímaco) CEU Parque Veredas (Rua Daniel Muller, 347 - São Miguel Paulista) CEU Paz (Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná - Brasilândia) CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena, s/n - Perus) CEU Quinta do Sol (Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper) CEU São Rafael (Rua Cinira Polônio, 100 - Jardim Rio Claro) CEU Três Lagos (Av. Carlos Barbosa Santos, S/N - Jardim Três Corações) CEU Vila Atlântica (Rua José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini, 05160-030) CEU Vila do Sol (Avenida dos Funcionários Públicos, 369 - Jardim Capela - Campo Limpo)

Virada no Centro - Complexo Cultural Oswald de Andrade Endereço: Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro

23 de maio

10h - Espaço Hanbok 10h - Decoração luminárias coreanas 11h - Random Play Dance - performance 13h - Performance interativa de dança 14h - Norebang 15h - Apresentação grupo de K-Dance 16h - Random Play Dance - performance 17h - Mostra de cinema coreano

24 de maio

10h - Decoração luminárias coreanas 11h - Espaço Hanbok 13h - Random Play Dance 14h - Performance interativa de dança 15h - Norebang 16h - Apresentação grupo de K-Dance 17h - Mostra de cinema coreano 18h - Random Play Dance

EMIA Brasilândia Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Brasilândia

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Samba de Roda e Nossos Quintais Ancestrais

EMIA Chácara das Flores Endereço: Estrada Dom João Nery, 3.551 - Jardim Bartira

23 de maio

11h - Ocupação Teatral - Pequenas Ciatas (mostras artísticas e cortejo) 12h - Brinquedos infláveis 14h - Brincadeiras e jogos

24 de maio

10h - Brincadeiras e jogos + Baile EMIA (Dança)

EMIA Chácara do Jockey Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

10h - Mutirão de Plantio no Quintal 10h - Exposição FAU e Oficina 14h - Sarau das Infâncias

EMIA Jabaquara Endereço: R. Volkswagen, s/nº - Jabaquara

23 de maio

10h - Orquestra EMIA - Ensaio Aberto 10h - Oficina Intergeracional de Teatro e vivência lúdica 11h - Coral Cênico Infantil 14h - Banda Núcleo Experimental de Música EMIA 15h - Oficina de Arte Popular 15h30 - Na Virada Cultural tem Jazz

24 de maio

10h - Intervenções em Artes Visuais

EMIA Parelheiros Endereço: Rua Euzébio Coghi, 1.042 - Jardim Roschel

23 de maio

10h - O Quintal dos Sentidos: vivência artística e sensorial

EMIA Perus Endereço: R. Joaquim Antônio Arruda, 74 - Vila Inácio

23 de maio

10h - Aula Experimental com o Quarteto da EMIA 14h - Cinema + roda de conversa

24 de maio

10h - Oficina Objetos Inventados 10h - Poemas Inventados + Microfone Aberto

Ephigenia Endereço: Viaduto Santa Ifigênia, 66 - Santa Ifigênia

24 de maio

15h - Pista Quente

Fábrica de Cultura Brasilândia Endereço: Av. General Penha Brasil, 2.508 - Brasilândia

23 de maio

10h - Circuito Cineminha 10h - Espaço em Arte Livre 11h - O Circo que Fugiu, com Coletivo Xoxo 13h - Karaokê Divertido

24 de maio

13h - Futebol de Botão 14h - Domingo no Cine

Fábrica de Cultura Capão Redondo Endereço: Rua Bacia de São Francisco, s/nº - Jardim Sao Bento

23 de maio

15h - Reggae Explicado

24 de maio

12h - Especial R&B

Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes Endereço: Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Fazenda do Carmo

23 de maio

11h - Atividade Literária: Virada de Perspectiva 13h - Festival Geek 13h - Fábrica de Rock 15h - Roda de Conversa: Rios Invisíveis de São Paulo

24 de maio

13h - Fábrica de RAP 16h - Evento Arabesque

Fábrica de Cultura Itaim Paulista Endereço: R. Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista

23 de maio

11h - Intervenção na Bibliotech: Virada Dance! 14h30 - Yunei Rosa Amor Preto 15h - Encontro com Autor: Elson, o Menino do Origami 19h - Studio Juliano Dance

24 de maio

15h - O Papagaio Trapalhão na Ilha do Tesouro

Fábrica de Cultura Jaçanã Endereço: R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã

23 de maio

14h0- Na Terra, No Céu, No Mar... Tem História pra Viajar

24 de maio

14h - Show de Bianca Cincinato 16h - Apresentação do DJ Jorge Boog

Fábrica de Cultura Jardim São Luís Endereço: R. Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís

23 de maio

13h - Ateliê Aberto: Estação de Reparos 14h - Musical Histórias que Cantam Direitos

24 de maio

12h - Ritmos da Rua - Masterclass de Danças Urbanas

Fábrica de Cultura Parque Belém Endereço: Av. Celso Garcia, 2.231 - Belenzinho

23 de maio

10h - Atividade de Jogo: RPG: Era Uma Vez 13h - Fábrica Kids 13h30 - Aulão de Dança no Ventre 15h - Roda de Leitura: Chapéuzinho redondo

24 de maio

13h - Estúdio de Dança Camila Peres

Fábrica de Cultura Sapopemba

Endereço: R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta

23 de maio

11h - Leitura Mediada: Contos que Ninguém te Conta 13h - Fábrica Show 15h - Curta com Bate-Papo: A Mãe da Lua e o Bacurau

24 de maio

13h - Orgulho Nerd

Fábrica de Cultura Vila Curuçá Endereço: R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru

23 de maio

11h - Atividade na Bibliotech 14h - Aula Aberta de Criação de Games 14h - Aula Aberta de Forró e Samba Rock 14h - Ritmão Especial de Funk

24 de maio

13h - Minha Mãe é um Show

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha Endereço: R. Franklin do Amaral, 1.575 - Vila Nova Cachoeirinha

24 de maio

14h - Aulão de Zumba

Faculdade Belas Artes Endereço: R. Estela, 64 - Vila Mariana

23 de maio

10h30 - A tatuagem que vejo em você 10h30 - Fotografia em Movimento: Rastros, Fantasmas e Luzes no Retrato 14h30 - Magia com Luzes: Fotos que Parecem Efeito Especial

Feira do Bom Retiro Endereço: Praça Coronel Fernando Prestes - Bom Retiro

23 de maio

13h - Samulnori Hanullim 13h25 - Coral das Mães Coreanas 13h50 - Taekwondo Monjardim 14h30 - Saxofone Som da Nova Fonte 17h15 - San Simon La Paz - Dança Tradicional Boliviana 18h - Sugi Line Dance 18h30 - Aura Dance Cover 19h - DJ Rafael Lee

24 de maio

14h - Coral Alegria dos Corações 14h20 - Luz Line Dance 14h50 - Saxofone Hanullim

IMS - Instituto Moreira Salles Endereço: Av. Paulista, 2.424 - Bela Vista

23 de maio

10h - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista) 10h - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello 10h - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999 14h - Cinema 18h - Visita mediada - Memória, Trabalho e Dignidade: O Legado de Laudelina 20h - Visita

24 de maio

10h - Zumví Arquivo Afro Fotográfico (IMS Paulista) 10h - Dignidade e luta: Laudelina de Campos Mello 10h - O que elas viram: fotolivros históricos de mulheres, 1843-1999

Instituto Çare Endereço: R. Dr. Avelino Chaves, 138 - Vila Hamburguesa

23 de maio

11h - Feira da Gamela 2ª edição - evento 11h - Feira da Gamela 2ª edição - oficina de Monotipia Botânica 12h - Feira da Gamela 2ª edição - alimentação Cozinha Ocupação 9 de Julho 12h - Feira da Gamela 2ª edição - pintura mural ao vivo com Rui Amaral e Box 12h30 - Feira da Gamela 2ª edição - show Garoa do Recôncavo 14h - Feira da Gamela 2ª edição - oficina de Carimbos Urbanos - Cidade em Verso e Corte 17h30 - Feira da Gamela 2ª edição - show Estrela do Oriente de Paraty

Virada na Paulista - Instituto Cervantes Endereço: Avenida Paulista, 2.439 - Bela Vista

24 de maio

9h - Passeio Matemático por Al Ândalus 9h - Oficinas de Livros (Talleres) 10h - Feira do Livro Espanhol-Latino Americano 12h - Paella, Comidas e Bebidas Españolas 13h - Show de Dança Espanhola 14h - Discotecagem Música Latina e Espanhola 16h - Show dueto Saxofone e Violão

Instituto de Artes da UNESP Endereço: R. Jorn. Aloysio Biondi, 215 - Barra Funda

23 de maio

20h - Um Credor da Fazenda Nacional

24 de maio

16h - Um Credor da Fazenda Nacional

Instituto Italiano de Cultura de San Paolo Endereço: Av. Higienópolis, 436 - Higienópolis

24 de maio

10h - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura 11h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura 14h - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura 15h15 - Visita Guidata Istituto Italiano di Cultura

Instituto Tomie Ohtake (Pinheiros) Endereço: Rua Coropé, 88 - Pinheiros

23 de maio

11h - Exposição Allan Weber - Existe uma vida inteira que tu não conhece 11h - Exposição Pablo Lobato - Profanações 15h - Visita mediada na exposição Allan Weber 16h30 - Ativação: Máscaras-amuleto: quem dança seus males espanta 19h - Apresentação Samba Lenço

24 de maio

11h - Exposição Allan Weber - Existe uma vida inteira que tu não conhece 11h - Exposição Pablo Lobato - Profanações 11h - Visita mediada na exposição Allan Weber

Instituto Tomie Ohtake (Campo Belo) Endereço: R. Antônio de Macedo Soares, 1.800 - Campo Belo

23 de maio

10h - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar 15h - Ciclo de debates: Mulheres, casas e narrativas

24 de maio

10h - Exposição Ruy Ohtake - percursos do habitar

Virada na Paulista - Itaú Cultural Endereço: Av. Paulista, 149 - Bela Vista

23 de maio

11h - Ocupação Ana Botafogo 11h - Ocupação Ruth Rocha 11h - Exposição Mestre Didi 11h - Espaço Olavo Setubal 11h - Espaço Herculano Pires 11h - Espaço Milú Villela 19h - Expedição Brasiliana - A exposição assombra 20h - O Veneno do Teatro 21h - Expedição Brasiliana - A exposição assombra

24 de maio

11h - Ocupação Ana Botafogo 11h - Ocupação Ruth Rocha 11h - Exposição Mestre Didi 11h - Espaço Olavo Setubal 11h - Espaço Herculano Pires 11h - Espaço Milú Villela 11h - Ateliê de carimbos e gravura 16h0- Foi o Rio Quem Disse 18h - O Veneno do Teatro

Virada na Paulista - Japan House Endereço: Av. Paulista, 52 - Bela Vista

23 de maio

10h30 - Exibição do filme Eu e meu avô nihonjin 14h - Exibição do filme Every day a good day 16h - Exibição do filme Confetti 18h - Projeção High Resolution Tour 19h - Exibição da trilogia Amarela + bate-papo com o diretor André Saito 20h30 - Sessão de música City Pop

24 de maio

10h - Duelo de Cores com Pilot Pintor 14h - Jogos de Go 14h - Jogos de Shogi 15h - Sessão de música City Pop

Virada na Paulista - Livraria da Vila Endereço: Av. Paulista, 1.063 - Jardim Paulista

23 de maio

18h - Bate-papo com Cesar Bravo e Paula Febbe 20h30 - Bate-papo com Paulo Raviere e Roberto Denser

24 de maio

14h30 - Comemoração 10 anos do livro Ernersto 17h - Lançamento do livro Nsamba Virada na Paulista - MASP Endereço: Av. Paulista, 1.578 - Bela Vista

23 de maio

18h - Acervo em Transformação 18h - Sandra Gamarra Heshiki: réplica 18h - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento 18h - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo 18h - La Chola Poblete: Pop andino 18h - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical 18h - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz 18h - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros 20h - Entresonho (Hipnagógico), com Novíssimo Edgar

24 de maio

0h - Acervo em Transformação 0h - Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros 10h - Sandra Gamarra Heshiki: réplica 10h - Santiago Yahuarcani: o princípio do conhecimento 10h - Claudia Alarcón & Silät: viver tecendo 10h - La Chola Poblete: Pop andino 10h - Colectivo Acciones de Arte: democracia radical 10h - Sala de Vídeo: Oscar Muñoz

Virada no Centro - Matiz Endereço: R. Martins Fontes, 91 - República

24 de maio

16h - DJ Anazú 19h - Nos Tempos da Soweto

Virada no Centro - Memorial da Resistência Endereço: Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia

24 de maio

10h - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária - Brasil: Nunca Mais 14h30 - Visita educativa | Uma Vertigem Visionária - Brasil: Nunca Mais

Virada na Paulista - Méqui 1000

Endereço: Av. Paulista, 1.811 - Bela Vista

23 de maio

16h - DJ no Méqui 1000

24 de maio

11h - DJ no Méqui 1000

Museus - MIS (Museu da Imagem e do Som) Endereço: Av. Europa, 158 - Jardim Europa

23 de maio

10h - Nova Fotografia 2026 "Rumo ao Pernambuco Profundo" 10h - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda 10h - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS 10h - A sol y sombra

24 de maio

10h - Nova Fotografia 2026 Rumo ao Pernambuco Profundo 10h - Ayrton Senna pelo olhar de Joe Honda 10h - Linha do Tempo da Fotografia - Acervo MIS 10h - A sol y sombra 14h00 - Mostra FUTMIS

Museus - Museu Afro Brasil Emanoel Araújo Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 5.300 - Vila Mariana

23 de maio

5h - Exposição Temporária Bença! - O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças 10h - Exposição do Acervo 10h - Exposição Temporária Padê - sentinela à porta da memória 10h - Exposição Temporária Um xirê para Emanoel 10h - Exposição Temporária Popular Populares 10h - Exposição Temporária Singular plural - Rubem Valentim 11h - Conversa com Alberto Pitta 12h - Feira de Artes Gráficas 14h - Encontro com Vera Eunice no Aniversário de 21 anos da Biblioteca Carolina Maria de Jesus

24 de maio

5h - Exposição Temporária Bença! - O Quilombo do Jaó pelo olhar das crianças

Virada na Paulista - Museu Casa das Rosas Endereço: Av. Paulista, 37 - Bela Vista

23 de maio

18h30 - Os Cômodos da Casa das Rosas e seus Usos 20h - Cinema ao Ar Livre: Frankenstein (1931) 22h - RPG de Mesa: A Fuga de Kalatrava 22h - Jogos de Tabuleiro

24 de maio

0h - Quem Morava Aqui? Os Personagens da Casa das Rosas 2h - Madrugada de Slam 10h30 - Consultas Poéticas 10h30 - Desenho de Observação: O Entorno e a Cidade Por Meio do Urban Sketching 11h30 - Bomba de Sementes 14h30 - Costurando Memórias: Caderno de Registro 15h - Pegue-Livros 15h30 - Porquinho da Paulista 16h30 - O que Será que Tem?

Museus - Museu Casa Guilherme de Almeida (Vila Buarque) Endereço: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque

23 de maio

10h30 - Percurso das Três Donas de Higienópolis: Dona Maria Antônia

Museus - Museu Casa Guilherme de Almeida (Sumaré) Endereço: R. Macapá, 187 - Sumaré

24 de maio

11h - Brincando de Heraldista: Ciração de Brasões 16h - Coral no Deck: Tons Sobre Tom

Museus - Museu Casa Mario de Andrade Endereço: R. Lopes Chaves, 546 - Barra Funda

23 de maio

15h - Mário de Andrade e a Cidade: Uma Caminhada Cultural 19h - Slam do Corpo

24 de maio

10h30 - Mário como Amigo 14h - Roda de Contação de História 15h30 - Aula de Forró

Virada no Centro - Museu da Diversidade Sexual Endereço: Estação República do Metrô (R. do Arouche, 24) - República

23 de maio

10h - Pajubá: A hora e a vez do close 10h - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo 15h - Cineclube MDS - São Paulo em Hi-fi com Luffe Steffen

24 de maio

10h - Pajubá: A hora e a vez do close 10h - Todos os rios: identidades LGBTQIA+ no acervo da Pinacoteca de São Paulo 15h - Rolezinho LGBTQIA+ - Hudinilson Júnior e a Arte nas Ruas

Museus - Museu da Imigração Endereço: R. Visc. de Parnaíba, 1.316 - Mooca

24 de maio

10h - Gratuidade especial 15h - Forró de Abraço Fechado: Ancestralidade e Autonomia no Dançar

Virada no Centro - Museu da Língua Portuguesa Endereço: Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico

23 de maio

12h - Funk Esquema Novo

24 de maio

9h - Entrada gratuita no Museu da Língua Portuguesa

Museus - Museu das Culturas Indígenas Endereço: R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca

23 de maio

11h - Oficina de Grafismo Kayabi, com Rykatu Kayabi 15h - Confecção Sustentável de Biojoias, com Zenaide dos Santos S. Aguilar 17h15 - Comitiva Wanî Saí Keneya: o canto da floresta viva

Virada no Centro - Museu das Favelas Endereço: Largo Páteo do Colégio, 148 - Centro Histórico

23 de maio

19h - Festa de Favela: AFROJAM

24 de maio

10h - Oficina Literatura Brincante Agbalá Conta 10h0- Sobre Vivências 10h - Imaginação Radical - 100 Anos de Frantz Fanon 10h - Foto de Quebrada 14h - Sarau, Slam e Batalha: Batalha Dominação

Virada no Centro - Museu de Arte Sacra Endereço: Av. Tiradentes, 676 - Luz

23 de maio

9h - Arte Sacra Através dos Séculos 9h - Tradição e Liturgia - A Coleção de Prataria e Ourivesaria do MA-SP 9h - Presépio Napolitano 9h - Futebol: Paixão, Devoção e Fé 14h - Visita Mediada para Público Espontâneo: Apresentação do Museu 17h - Apresentação Coral do Museu de Arte Sacra 18h - Visita Noturna no Mosteiro da Luz

24 de maio

9h - Arte Sacra Através dos Séculos 9h - Presépio Napolitano 9h - Futebol: Paixão, Devoção e Fé 11h - Apresentação Vozes da Ópera e da Canção Brasileira

Museus - Museu do Futebol Endereço: Praça Charles Miller, s/nº - Pacaembu

24 de maio

9h - Entrada gratuita no Museu do Futebol 9h - Amarelinha no Museu do Futebol

Museus - Museu do Ipiranga Endereço: R. dos Patriotas, 100 - Ipiranga

23 de maio

10h - Entrada gratuita 10h30 - Visitas mediadas 14h0- Visitas mediadas 16h - Tá Todo Mundo Rindo?

24 de maio

10h - Entrada gratuita 10h30 - Visitas mediadas 14h - Visitas mediadas 14h30 - Visitas mediadas em Libras

Virada no Centro - Museu do TJSP - Palacete Conde de Sarzedas Endereço: Rua Conde de Sarzedas - Sé

23 de maio

9h - Intervenções Musicais com o Guitarrista Aldo Scaglione 14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas 15h - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados

24 de maio

9h - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas 14h30 - Visita Monitorada no Palacete Conde de Sarzedas 15h - Jam Session no Museu com o guitarrista Aldo Scaglione e convidados

Museus - Museu Judaico de São Paulo Endereço: Rua Martinho Prado, 128 - Bela Vista

23 de maio

10h - Visitas autônomas e gratuitas às exposições 11h - Visita mediada especial Burle Marx - Plantas em movimento 14h - Visita mediada especial: Vamos falar sobre Shavuot?

24 de maio

10h - Visitas autônomas e gratuitas às exposições

Virada no Centro - OSESP Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos

24 de maio

10h50 - Concerto Matinal - Academia Concertante

Virada no Centro - Palacetes da Sé Endereço: R. Roberto Simonsen, 87 - Sé

23 de maio

18h - Programação especial nos Palacetes da Sé

Virada no Centro - Pinacoteca (Praça da Luz) Endereço: Praça da Luz, 2 - Luz

23 de maio

10h30 - JogaJunto

24 de maio

10h30 - JogaJunto 11h - Visita educativa na exposição Pinacoteca: Acervo 14h - JogaJunto 14h - Visita educativa na exposição Pinacoteca: Acervo

Virada no Centro - Pinacoteca (Av. Tiradentes) Endereço: Av. Tiradentes, 273 - Luz

23 de maio

10h30 - Experimenta! 14h - Experimenta!

24 de maio

10h30 - Experimenta! 14h - Experimenta!

Polo Cultural Chácara do Jockey Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

12h - Semana do Brincar na Virada - Contação de Histórias: COMEÇO, MEIO E FIM

Praça Elis Regina Endereço: R. Pereira do Lago, 100 - Vila Gomes

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Sarau de Brincadeiras e cantorias

Escolas de Samba - Quadra da Acadêmicos do Tatuapé Endereço: R. Melo Peixoto, 1513 - Tatuapé

23 de maio

16h30 - Acadêmicos do Tatuapé

Escolas de Samba - Quadra da Águia de Ouro

Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 7683 - Várzea da Barra Funda

24 de maio

14h - Águia de Ouro

Escolas de Samba - Quadra da Barroca Zona Sul

Endereço: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 3284 - Vila do Encontro

24 de maio

19h - Barroca Zona Sul Escolas de Samba - Quadra da Brinco da Marquesa Endereço: R. Dom Vilares, 300 - Vila Brasilina

23 de maio

19h - Brinco da Marquesa Escolas de Samba - Quadra da Camisa 12 Endereço: R. José Pinheiro Bezerra, 1 - Brás

23 de maio

12h - Camisa 12

Escolas de Samba - Quadra da Camisa Verde Branco Endereço: R. James Holland, 663 - Barra Funda

24 de maio

17h - Camisa Verde Branco

Escolas de Samba - Quadra da Colorado do Brás Endereço: R. Itaqui, 141 - Canindé

24 de maio

16h - Colorado do Brás

Escolas de Samba - Quadra da Dom Bosco de Itaquera Endereço: R. Álvaro de Mendonça, 456 - Itaquera

23 de maio

18h - Dom Bosco de Itaquera

Escolas de Samba - Quadra da Dragões da Real Endereço: Av. Emb. Macedo Soares, 1.018 - Vila Anastácio

23 de maio

19h - Dragões da Real

Escolas de Samba - Quadra da Estrela do Terceiro Milênio Endereço: R. José Antunes Cerdeira, 71 - Parque America

24 de maio

19h - Estrela do Terceiro Milênio

Escolas de Samba - Quadra da Gaviões da Fiel Endereço: R. Cristina Tomás, 183 - Bom Retiro

23 de maio

15h - Gaviões da Fiel

Escolas de Samba - Quadra da Imperador do Ipiranga Endereço: Av. Carioca, 99 - Ipiranga

24 de maio

18h - Imperador do Ipiranga

Escolas de Samba - Quadra da Imperatriz da Paulicéia Endereço: Av. Dr. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 1.450 - Vila Talarico

24 de maio

16h - Imperatriz da Paulicéia

Escolas de Samba - Quadra da Império de Casa Verde Endereço: Rua Brazelisa Alves de Carvalho, 188 - Vila Baruel

24 de maio

17h - Império de Casa Verde

Escolas de Samba - Quadra da Independente Tricolor Endereço: R. Doze de Setembro, 259 - Vila Guilherme

23 de maio

16h - Independente Tricolor

Escolas de Samba - Quadra da Mancha Verde Endereço: R. Norma de Luca, 550 - Barra Funda

24 de maio

18h - Mancha Verde

Escolas de Samba - Quadra da Mocidade Unida da Mooca Endereço: R. Bresser, 2.271 - Mooca

24 de maio

19h30 - Mocidade Unida da Mooca

Escolas de Samba - Quadra da Nenê de Vila Matilde Endereço: R. Júlio Rinaldi, 1 - Vila Salete

23 de maio

16h - Nenê de Vila Matilde

Escolas de Samba - Quadra da Pérola Negra Endereço: Av. Cardeal Santiago Luís Copello, 300 - Vila Ribeiro de Barros

23 de maio

20h - Pérola Negra

Escolas de Samba - Quadra da Primeira da Cidade Líder Endereço: Rua Casimiro Misskiniz, 147 - Cidade Líder

24 de maio

19h - Primeira da Cidade Líder

Escolas de Samba - Quadra da Rosas de Ouro Endereço: R. Cel. Euclides Machado, 1.066 - Limão

24 de maio

10h - Rosas de Ouro

Escolas de Samba - Quadra da Tom Maior Endereço: R. Luigi Greco, 196 - Barra Funda

24 de maio

16h30 - Tom Maior

Escolas de Samba - Quadra da Torcida Jovem Santos Endereço: Rua Dr. Luis Carlos, 3 - Chácara Califórnia

23 de maio

20h - Torcida Jovem Santos

Escolas de Samba - Quadra da Unidos da Vila Maria Endereço: R. Cabo João Monteiro da Rocha, 448 - Jardim Japao

23 de maio

12h - Unidos de Vila Maria

Escolas de Samba - Quadra da Unidos de Santa Bárbara Endereço: R. José Cardoso Pímentel, 14 - Vila Alabama

24 de maio

17h - Unidos de Santa Bárbara

Escolas de Samba - Quadra da Unidos de São Lucas Endereço: R. Carminha, 264 - Parque São Lucas

23 de maio

20h30 - Unidos de São Lucas

Escolas de Samba - Quadra da Unidos do Peruche Endereço: Rua Samaritá, 1040 - Jardim das Laranjeiras

24 de maio

16h - Unidos do Peruche

Escolas de Samba - Quadra da Vai-Vai Endereço: Av. Dr. Abraão Ribeiro, 505 - Bom Retiro

23 de maio

08h - Vai-Vai

Escolas de Samba - Quadra da X-9 Paulistana Endereço: Tv. Casalbuono, 2 - Vila Guilherme

24 de maio

16h - X-9 Paulistana

Virada no Centro - SESC 14 Bis Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista

23 de maio

18h - ANNÁ Canta Gonzagão 20h - Lia de Itamaracá

24 de maio

18h - Lia de Itamaracá

Virada no Centro - SESC 24 de Maio Endereço: R. 24 de Maio, 109 - República

23 de maio

16h - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos 18h - Maracatu Ouro do Congo 20h - Gero Camilo e Marcelino Freire leem "Escalavra" 20h - Impressão de Clichês em Xilogravura - Com Xilomóvel 21h - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza 23h - Caetana e Frevo Bixiga

24 de maio

0h - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira 1h - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza 3h - Brega funk tá na casa! - Com DJ Iury Andrew e Eva Bessa 11h - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos 12h - Maracatu Ouro do Congo 13h - Costurando La Ursa em Feltro - Com Dayze Rafaelle 13h - Versos em Movimento - Repente com Sonhador & Peneira 14h - Baile no Colo: Banda de Pífanos - Com Bloco de Pífanos de São Paulo 15h - Caetana e Frevo Bixiga 16h - Mamulengo - Com Galpão dos Bonecos 17h - Juba Valença e Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza

Virada na Paulista - SESC Avenida Paulista Endereço: Av. Paulista, 119 - Bela Vista

23 de maio

18h - Baile Nostalgia 19h - Boate Class, com Isa Zendron 19h - Tudo para mim é viagem de volta, de Podeserdesligado 20h - Karaokêra Kerida 22h - Baile do Risca Fada convida Karol Conká 23h - Discotecagem: DJ Evelyn Cristina 23h - Tudo para mim é viagem de volta, de Podeserdesligado

24 de maio

14h - Brincar que encanta: construindo e manipulando o Traca-Traca 15h - Pé Grande, com Futura 17h - Elos, com Cia Vítreo

SESC Belenzinho Endereço: R. Padre Adelino, 1.000 - Belenzinho

23 de maio

14h - Entre Cores e Equilíbrios 18h - Mimi em Movimento 18h - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias 18h - ¡Cerrado! com Grupo Pano 18h - Cortejo do Polvo 19h - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro 19h - Vivência de Skates 19h - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta 20h - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro 20h - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias 20h - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas 20h - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira 20h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio 21h30 - Johnny Hooker

24 de maio

11h - Vivências de malabares para pessoas idosas 12h - Primeiras Leituras: mediação de leitura para a primeira infância e suas famílias 13h - Mimi em Movimento 13h - Camarim da Cia Carolipa e Bartô de Circo e Teatro 14h - Vivências de malabares para pessoas idosas 14h - Oficina de figurino para circo: casaca de palhaço clássico colorido 14h - Entre Cores e Equilíbrios 14h - Circo Interativo - Vivências de Picadeiro 15h - Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas 15h - O Circo da Lona Torta com Trupe Lona Preta 15h30 - ¡Cerrado! com Grupo Pano 17h - Ilusionismo: One Man Show com Caio Ferreira 17h - Cortejo do Polvo 17h30 - Reset América Latina com Coletivo Estopô Balaio

Virada no Centro - SESC Bom Retiro Endereço: Alameda Nothmann, 185 - Campos Elíseos

23 de maio

15h - Skate das Minas 18h - As Mina Risca com participação de Bivolt, Karol de Souza e Tatiana 21h - N.I.N.A 22h30 - MC Luanna com participação de Barona

24 de maio

14h0- Skate das Minas 16h - Stefanie convida Cris SNJ e Nega Gizza

SESC Campo Limpo Endereço: R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 - Vila Prel

23 de maio

18h - Tá Pra Vencer

24 de maio

10h30 - Samba de Gafieira - com Vanessa dos Anjos e Wellington Guimarães 17h - Gilberto Monteiro e Grupo de Música Raíz do Conservatório de Tatuí

SESC Casa Verde Endereço: Av. Casa Verde, 327 - Jardim Sao Bento

23 de maio

18h - Frases sob medida - Ativações poéticas, por Daniela Avelar 18h - A medida das coisas, por Daniela Avelar 18h - LARP: Peleja dos vivos na noite dos mortos com Cofraria das Ideias 18h - Neymar Dias e Claudio Lacerda, com o show "Grandes Sertões" 18h - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi 18h30 - Cunhado de Lobisomem. Com Paulo Freire e Danilo Moraes 20h - Orquestra Filarmônica de Violas. Com participação de Ana Luiza

24 de maio

10h - A medida das coisas, por Daniela Avelar 11h30 - Adriana Farias Trio 12h - LARP: Os causos de Piratininga: Uma garoa que povoa, com Confraria das ideias 12h45 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados 14h - Brincadeiras de quintal, com Na Rua Sem Wifi 14h30 - A Menina Inezita, com Abigail conta mais de mil 15h30 - Vivência: O Batuque de Umbigada do Oeste Paulista, com Grupo Cachuera e convidados 16h - Itamar Assumpção por Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci

SESC Consolação Endereço: R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque

23 de maio

18h - Baile Charme do Viaduto de Madureira 20h - Jaloo 20h - Baile da Trupe Benkady 21h - Brasil para Todes KikiBall 23h - Jaloo

24 de maio

11h - Percussão Neon na BioBall 12h - Movimento Brasil Axé 90 13h - Bakulu: Zumbiido Afropercussivo 14h - Brasa: Uma Dança Show de Bola 15h - Jam para Crianças 16h - Tiquequê 18h - Cine Concerto: A História sem Fim, com o trio Ema Stoned

SESC CPF (Centro de Pesquisa e Formação) Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista

23 de maio

18h - Prosas Musicais - Samba na Pauliceia 90 18h - Leituras Dramáticas - A ridícula ideia de nunca mais te ver Virada no Centro - SESC Florêncio de Abreu Endereço: R. Florêncio de Abreu, 305/315 - Centro Histórico

24 de maio

11h30 - Nada nas mangas

Virada no Centro - SESC Galeria Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 113 - República

24 de maio

10h - Rainhas da Virada (Com as DJs Danúbia e Lisa Bueno) 10h - Jogos do Mundo (Com o Grupo Caravana Lúdica) 10h - Ruas Brincantes (Com OCA Escola Cultural) 10h - Ateliê de Impressão com Carimbo (Com Quiosco Cultural) 10h - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas) 10h - Pé de Livros (Ocupação literária e mediação com a Composta Companhia) 10h - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz) 12h - Cantigas de Amor para um Coração Pequeno (Cia. Tempo de Brincar) 13h - Pick-up Família (Com DJs Danúbia e Lisa Bueno) 14h30 - Só no Passinho... (Com Projeto Groove 011 e Sampa Charme) 15h - Cultivo de Plantas Ornamentais (Com o Instituto Trilhas) 15h - Chuva de Poesias (Cia Teatro Por um Triz) 16h - Da Alfaia ao Baque Virado (Vivência em família com o Grupo Bloco de Pedra) 17h - Arrastão de Maracatu Baque Virado (Cortejo e apresentação com o Grupo Bloco de Pedra)

SESC Interlagos Endereço: Av. Manuel Alves Soares, 1.100 - Parque Colonial

23 de maio

18h - Tasha & Tracie

24 de maio

16h - Fat Family

SESC Ipiranga Endereço: R. Bom Pastor, 822 - Ipiranga

23 de maio

18h - Baile da Chic Show 20h - Comunhão

24 de maio

10h30 - Muralismo na prática: geometrias do encontro 11h - Antes de dormir 14h - Brincando de Chorinho 14h30 - Converso com mães 16h - Com as Coisas 18h - Nada é Suficiente

SESC Itaquera Endereço: Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000 - Itaquera

23 de maio

19h - Rael convida Rashid

SESC Pompeia Endereço: R. Clélia, 93 - Água Branca

23 de maio

18h - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP) 18h30 - Pare, Pense, Sinta & Seja 19h - Territimia 19h30 - Suave Ciclo com Vj Suave 20h n- Uma velha canção, quase esquecida 20h30 - Cineconcerto "Tubarão (Jaws)" com Orquestra Almai 21h - Getúlio Abelha com participações de Zaynara, Katy da Voz e Wirk 21h30 - Selva Noturna 22h - Suave Ciclo com Vj Suave 22h30 - Territimia 23h - Baile Silencioso com discotecagem de Baile dos Ratos, Cabra Guaraná e Mamba Negra 23h - Atoinvenção Festa da Fúria - série Vândalas mascaradas com Sophia Pinheiro, Transälien, Barbara Matias Kariri e Olinda Yawar Tupinambá

24 de maio

0h - Dead Fish 10h - Pare, Pense, Sinta & Seja 10h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso 11h - Os coloridos 12h - Pare, Pense, Sinta & Seja 13h - Cavalo-Marinho com Mestre Aguinaldo (PE) e Boi da Garoa (SP) 14h - Xilgravura de bichos com Bru dos Santos, pessoa educadora em tecnologias e artes 15h30 - Mascotinhos - costurando criaturas de bolso 17h - Territimia 18h - Uma velha canção, quase esquecida 18h - Grupo Triii e Badulaque com o show Bichos

SESC Santana Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 579 - Santana

23 de maio

18h - Baile Charme 21h - Saudade

24 de maio

10h - Adulto brinca junto 12h - Scaratuja 13h30 - Feira de troca BiblioSesc 15h - Roda de Samba do Cupinzeiro 16h - Da brincadeira ao personagem: Cavalo Marinho para crianças

SESC Santo Amaro Endereço: R. Amador Bueno, 505 - Santo Amaro

23 de maio

15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz 19h - Uma Viagem ao Mundo de Cordaline com Grupo Lezizz 19h - The Jacksons Funk com Clarin Cia de Dança 20h30 - Paula Lima canta "Soul Lee"

24 de maio

15h - Feito prá dançar: Forró 15h30 - Pulando corda com Grupo Lezizz 16h - Círculo das Baleias com Pia Fraus 17h - Beatles Cordel

SESC Vila Mariana Endereço: R. Pelotas, 141 - Vila Mariana

23 de maio

18h - Edson 18h - Luminosas: projeções e ocupações femininas 19h30 - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya 20h30 - Sobre Elas: Uma Manifesta! 22h - Leci Brandão

24 de maio

15h - Grazzi Brasil 17h - Ilú Obá de Min encontra Ingoma Nshya 18h - Leci Brandão

Virada na Paulista - Teatro YouTube Endereço: Av. Paulista, 2.073 - Bela Vista (Dentro da Galeria Magalu)

23 de maio

20h - TIP - antes que me queimem eu mesma me atiro no fogo

Virada no Centro - TJSP Palácio da Justiça Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico

23 de maio

9h - Visita Autoguiada 9h30 - Visita Guiada 13h30 - Visita Guiada 15h30 - Visita Guiada

24 de maio

9h - Visita Autoguiada 10h - Visita Guiada 14h - Visita Guiada 16h - Visita Guiada

Espaços de Cultura - Unibes Cultural Endereço: R. Oscar Freire, 2.500 - Sumaré

23 de maio

12h - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia 12h - Exposição 6+6 = 18 14h - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Pedro Martinelli, olho no mundo 15h - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Claudia Jaguaribe - Fotografia e IA 16h30 - Produção Cultural: o que é, como se faz? com Ronaldo Mathias

24 de maio

10h - Exposição Docugrafias de Almir Mavignier 11h - Krav Maga 12h - Festival de Fotografia de São Paulo: 12ª Feira da Fotografia 12h - Exposição 6+6 = 18 14h - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Mauricio Duarte e Luciara Ribeiro (mediação) - Memorial Penha de França 15h - Festival de Fotografia de São Paulo: Conversas com Elena Givone - Territórios do Sonhar 15h - Transformando nossas imperfeições em obras de arte

Virada no Centro - Void Centro Endereço: R. Dom José de Barros, 253 - República

23 de maio

18h - Programação especial na Void Centro

Virada no Centro - Teatro Franco Zampari Endereço: Av. Tiradentes, 451 - Luz

24 de maio

15h - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus

Virada no Centro - Paróquia Nossa Senhora Achiropita Endereço: Rua Treze de Maio, 478 - Bela Vista

24 de maio

10h - Festa da Mãe Negra

Holi Festival - Praça Roosevelt Endereço: Praça Franklin Roosevelt, s/n - Bela Vista

24 de maio

9h - Holi Festival - Meditação 10h - Holi Festival - Yoga 11h - Holi Festival - Dança Circular 12h - Holi Festival - Flor das Aguas Bhakti Som 13h - Holi Festival - Bollywood 14h - Holi Festival - Banda Maha Mantra 16h - Holi Festival - DJ Nandyx

Virada no Centro - Mosteiro de São Bento Endereço: Largo São Bento, s/nº - Centro Histórico

24 de maio

8h - Missa com Órgão 10h - Missa com Órgão e Canto Gregoriano 16h30 - Vésperas com Órgão

Praça Padre Bento Endereço: Praça Padre Bento - Pari

23 de maio

11h - Festa Sabores da China

Igreja de Santo Antônio Endereço: Praça do Patriarca, 49 - Centro Histórico

23 de maio

15h - Labirinto Amoroso

Virada no Centro - Centro Maria Antonia da USP Endereço: Rua Maria Antônia, 258 - Vila Buarque

23 de maio

15h - Exposição Rever Baravelli

Virada no Centro - Formosa Hi-Fi / Galeria Subterrânea Endereço: Viaduto do Chá - Centro Histórico

Intervenção artística: Biolumini - FOGO e Templo de Luz - AkaCorleone

24 de maio

8h - Exposição Domínio Público: 6529 Memes

Virada na Paulista - Edifício Gazeta (Escadão) Endereço: Av. Paulista, 900 - Bela Vista

24 de maio

9h - Duo Entre Cordas 11h - Red Sang King

Virada no Centro - Circolo Italiano San Paolo Endereço: Av. Ipiranga, 344 - 2º andar - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

11h - Exposição Diálogo no Escuro - Imigração Italiana

Virada no Centro - Cine Copan Endereço: Av. Ipiranga, 200 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

23h - Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos

24 de maio

13h - Hamlet, Sonhos que Virão

Virada no Centro - iBT - Instituto Brasileiro de Teatro Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 - Bela Vista

23 de maio 18h - Não Aprendi Dizer Adeus 19h30 - Carrinho Trágico de Churrasco Grego 21h30 - Gota D Água 23h59 - Bloco Agora Vai

24 de maio

2h - Rael Barja (DJ) 03h - Angela Ribeiro (DJ) 11h - Mágico Di Ó 15h - Mágico Di Ó

PiPa

Endereço: Rua Taquaraçu de Minas, 92, Casa 2, Jardim Peri Alto

23 de maio

10h - Oficina Semente Criativa 10h - Oficina Grafitando Plantas 10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia 13h - Pocket show de Estrela Cadência

24 de maio

10h - Oficina GeoTintas que Alimentam 10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação na Brasilândia 13h - Meliponas: Sarau da Abelha Nativa

FavelArte Galeria Suburbana Endereço: Rua Rudolf Lotze, 235A, Paraisópolis

23 de maio

10h - Oficina Sabores da Terra: terra que vira cor 10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis

24 de maio

14h - Conversa sobre alimentação na quebrada, com Gabriel Finamore 10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em Paraisópolis

São Mateus em Movimento Endereço: Rua Cônego José Maria Fernandes, 127, Cidade São Mateus

23 de maio

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus 11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale 14h30 - Performance "Balança da Justiça"

24 de maio

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação em São Mateus 11h30 - Sarau da Terra convida Sarau do Vale 14h30 - Performance "Balança da Justiça"

Travas da Sul Endereço: R. Dr. Oscar Andrade Lemos, 1021, Parque América

23 de maio

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú 13h15 - Bate-papo: O papel das mulheres e os desafios nas pautas ambientais

24 de maio

10h - Exposição na Quebrada - Arte é Informação no Grajaú 13h15 - Nossa Fazenda: Espaço de Agricultura Ecológica e Cultura