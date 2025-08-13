Programa 'Bora Lá' estreia na TV Liberal com foco nas histórias e talentos das periferias

Além de um nome, é também um convite: Bora Lá!. Com estreia neste sábado, 16, o novo programa da TV Liberal traz à programação da emissora histórias, talentos e iniciativas que inspiram e transformam comunidades da região metropolitana de Belém. À frente da atração estão dois artistas que representam, com autenticidade, a voz das periferias paraenses: o cantor e ator Jeff Moraes e o rapper Pelé do Manifesto, nome artístico de Allan Roosevelt.

Programa Bora Lá Divulgação/ Bora Lá Divulgação/ Bora Lá Divulgação/ Bora Lá Divulgação/ Bora Lá Divulgação/ Bora lá

Com nove episódios inéditos, que serão sempre exibidos aos sábados, às 14h40, logo após a novela História de Amor, o programa tem como intuito emocionar e inspirar, mostrando o que há de melhor nas periferias paraenses.

Allan Roosevelt, conhecido como Pelé do Manifesto, é um dos grandes nomes do rap paraense. Nascido no bairro da Cremação, ganhou projeção nacional com letras que retratam os dilemas da juventude preta da periferia de Belém. Com a canção Sou Neguinho, tornou-se referência na música de protesto, promovendo o empoderamento e a defesa dos direitos da população negra e marginalizada. “Como representante da periferia, vindo do rap e sendo um porta-voz desse espaço, fico muito satisfeito em ver a periferia retratada de uma forma que a gente reconhece. Espero que existam mais programas como esse, que mostrem toda essa beleza e não apenas os problemas”, Pelé do Manifesto, apresentador do programa.

Jeff Moraes é um artista paraense multifacetado — ator, músico e compositor — que mistura referências da cultura pop com a força da Amazônia. Começou sua trajetória nas ruas de Belém, em batucadas e ocupações culturais que moldaram seu estilo único. Já se apresentou em palcos de São Paulo e Salvador, dividindo cena com nomes como Iza, Carlinhos Brown e Rachel Reis. “Tenho percebido o brilho nos olhos das pessoas ao contarem suas histórias e vitórias. Poder estar na periferia falando de ações afirmativas e não de violência é algo muito bonito. Tem sido especial demais para mim ser o condutor de tantas histórias poderosas e inspiradoras. Estou muito feliz e emocionado”, Jeff Moraes, apresentador do programa.

Mais do que visitar lugares, o Bora Lá! mergulha em territórios com o olhar de quem pertence a eles. A inspiração dos episódios nasce da vivência comunitária, das relações afetivas e culturais que formam a identidade das periferias. Cada programa aposta em uma linguagem direta, acessível e emocionalmente próxima, onde as histórias são conduzidas por quem vive nelas.

Da música e das festas tradicionais à arte urbana, da reciclagem criativa ao empreendedorismo de base comunitária, passando por projetos sociais e iniciativas de preservação ambiental, o Bora Lá! valoriza o que há de mais potente nas comunidades: suas pessoas. É um convite à escuta e à valorização da diversidade, da resistência e da criatividade presentes em cada território.

Segundo Mauro Rodrigues, roteirista do programa, a proposta nasceu com o objetivo de representar populações que muitas vezes não têm espaço na mídia, reforçando a importância das boas práticas e das ideias inovadoras que surgem nas periferias.

“O Bora Lá! é um convite para olhar de perto o que muitas vezes passa despercebido. Essas comunidades têm uma potência incrível, com histórias e iniciativas que inspiram e transformam. Nosso desafio é levar para a tela essa verdade, com respeito, emoção e proximidade”, Mauro Rodrigues, roteirista do programa.

O diretor de programação Vinicius Volpi conta que a ideia do formato surgiu quando assumiu o cargo, em junho do ano passado, como uma forma de aproximar ainda mais os conteúdos da TV para a realidade das comunidades paraenses. Ele reforça que o programa se diferencia pelo ritmo dinâmico, que prioriza mostrar as ações acontecendo, com histórias que informam e entretêm, sempre dando protagonismo aos moradores. “A gente não queria um programa só de entrevistas ou conversas paradas. Queríamos mostrar a ação acontecendo, a energia das ruas, a movimentação real das comunidades. O Bora Lá! tem essa pegada: ritmo, vida e muito protagonismo dos próprios moradores”, afirma Vinicius Volpi, diretor de programação da TV Liberal.

Trilha sonora

Para acompanhar essa energia, a trilha sonora do programa traz uma fusão de estilos, assinada pelo produtor musical Rodrigo Camarão: “O grande desafio dessa trilha aí tá sendo misturar o estilo dos dois intérpretes, né? Que é o Jeff Morais que tem uma pegada regional, meio pop e o Pelé do Manifesto que a gente já conhece, que têm uma pegada meio hip hop, trap, então o desafio foi esse. E misturar tudo isso com essa pegada de batuque, de regional, de Amazônia, e eu acho que vocês vão gostar do resultado final hein, curtam demais aí”, relatou Rodrigo Camarão.