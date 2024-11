Produções brasileiras concorrem ao Emmy nesta segunda-feira

Na noite desta segunda-feira (25), talentos brasileiros poderão se consagrar como vencedores na 52ª edição do Emmy Internacional de entretenimento, premiação realizada pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão.

VEJA MAIS:

A Globo concorre em duas categorias: melhor ator, com Julio Andrade na série "Betinho: No Fio da Navalha", do Globoplay; e melhor documentário por "Transo", do Canal Futura.

Julio Andrade

Esta é a terceira vez em que Julio Andrade concorre como melhor ator no Emmy. Em 2017 e 2018 ele foi indicado como pela série "1 Contra Todos".

Desta vez, o ator concorre por sua interpretação do sociólogo Hebert de Souza, na série "Betinho: No Fio da Navalha". A série é dirigida por André Felipe Binder e inspirada na vida do sociólogo Betinho e sua luta no combate à fome. A produção da obra é do Globoplay, em

Transo

O documentário "Transo", do canal Futura e a Fundação Roberto Marinho, é a outra produção brasileira que que pode levar um prêmio na 52ª edição do Emmy. Dirigida por Luca Messer, a obra audiovisual adentra no mundo sexual de pessoas com deficiência, tratando com sensibilidade sobre como a questão do desejo acontece na vida dessas pessoas.