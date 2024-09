Anderson Spider Silva: Atriz paraense Iza Moreira participa de série indicada ao Emmy Internacional

A atriz paraense Iza Moreira celebra a indicação de um dos seus trabalhos ao Emmy Internacional. A série brasileira “Anderson Spider Silva” foi indicada na categoria de melhor minissérie.

Com cinco episódios, a trama, que conta a trajetória da lenda do UFC, tem Iza interpretando Sandra, prima de Anderson. Ela interpreta a prima do lutador quando jovem, na ocasião, Anderson dava seus primeiros passos como atleta.

Inteligente, Iza explica que a personagem é vista como uma confidente e incentivadora do lutador: “A Sandra Silva, tanto na vida dele quanto na série institucional, é a prima irmã. Eles têm uma relação de muita parceria, de irmandade mesmo. Ela sempre o ajuda e incentiva nas vontades que tem como adolescente de querer vencer de verdade”.

Iza conta que o processo para dar vida a Sandra foi tranquilo e prazeroso, desde o primeiro momento que teve acesso a personagem, em 2022. “Eu estava saindo de um projeto e fui convidada para fazer o teste pela produtora de elenco Renata Calmon. Foi tudo um pouco rápido, mas lembro que desde o primeiro teste o contato com os diretores Caito Ortiz e o Helder Fruteira, eu já estava me sentindo muito confortável. Fiz o teste com o Bruno Vinicius, que faz o Anderson adolescente, e a gente se divertiu muito. Foi um teste intenso porque eu já sabia que a Sandra ia passar por uma situação de racismo séria. Eu me senti muito muito segura e confortável com aquelas pessoas para poder seguir, fazer o teste bem e entregar a Sandra que eu entreguei”, conta.

“Me apaixonei muito pela Sandra, você enxerga uma menina muito inteligente. Ela recebeu um prêmio de melhor aluna na feira de ciências da escola com o projeto sobre o sistema solar e me fez lembrar do lugar que eu estava quando eu era adolescente também e era estudante. Desse olhar em cima de meninas negras no audiovisual, com um olhar de inteligência, essa menina inteligente que tem futuro e vai ser uma grande mulher. Trazer isso para Sandra me dá um conforto para poder me enxergar com confiança, com amor para o lugar que eu cheguei hoje”, acrescenta a atriz.

Na imagem: Iza é Sandra, prima do Anderson Silva, e Tatiana é Edith, tia do lutador. (Divulgação)

A “Anderson Spider Silva” estreou no catálogo da plataforma Paramount+ em novembro de 2023. Atualmente ela está fora do streaming, mas é possível que retorne com a indicação ao Emmy. Abordando a trajetória do lutador desde a adolescência, quando ele precisava lutar para se defender de agressões e limpava vidros de uma academia até iniciar sua carreira como atleta e se tornar o maior lutador de UFC do Brasil.

“Todo mundo ficou muito feliz com essa indicação e teve a possibilidade de se reconectar com o elenco, como equipe e pessoas que trabalharam com muita dedicação nesse projeto. Estou muito feliz por ser lembrar de onde eu vim, de ter saído de Ananindeua, lá do Distrito e saber que a série que participei recebeu essa indicação. O Emmy Internacional é uma das maiores premiações que existem para esse setor de audiovisual, séries e filmes”, finaliza Iza Moreira.