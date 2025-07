Produção de filme sobre Marília Mendonça procura atriz com talento vocal e flexibilidade física

A produção do filme sobre a vida de Marília Mendonça segue avançando. O longa está em fase de pré-produção, e o diretor de elenco, Luciano Baldan, está em busca de uma atriz para interpretar a cantora nas telonas.

No início de julho, Baldan publicou uma chamada para testes. De acordo com o anúncio, ele busca atrizes com idade entre 18 e 30 anos, traços físicos semelhantes aos da artista e, com um detalhe: elas precisam estar dispostas a possíveis mudanças no corpo, o que inclui ganho ou perda de peso.

As exigências não param por aí. O diretor de elenco também quer encontrar uma atriz que tenha habilidades vocais para interpretar os sucessos de Marília Mendonça. Caso a candidata não seja cantora, ela receberá preparação vocal durante o processo.

Luciano Baldan foi responsável por montar elencos de diversas obras audiovisuais nacionais, entre elas: Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, Maníaco do Parque, Senna e A Menina que Matou os Pais.

A cinebiografia de Marília ainda não tem data de estreia. O longa é produzido pela Prime Video e foi anunciado em setembro de 2023.