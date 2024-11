Problema de saúde faz Jorge Aragão cancelar agenda de shows

Após ser diagnosticado com um problema de saúde, o cantor Jorge Aragão, 75 anos, decidiu cancelar a agenda de shows que teria neste domingo (1) no Rio de Janeiro. Através de uma nota, a equipe de comunicação do sambista explicou que ele passa por exames médicos.

“De acordo com boletim médico emitido pelo Dr. Silvio José Martins, do Hospital São Lucas Copacabana, Aragão teve um quadro de colecistite aguda e passa por alguns exames no local”, diz trecho da nota enviada pela assessoria de imprensa.

No comunicado, a equipe de Jorge Aragão também comunicou um pedido oficial de desculpas pelo imprevisto e afirma que logo o cantor estará de volta aos palcos.

“O sambista, junto com sua equipe, pede desculpas a todos que aguardavam com entusiasmo o encontro com ele. E espera estar com a saúde totalmente recuperada logo em breve, para voltar para sua rotina de trabalho”, encerra o texto.