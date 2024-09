Prisão preventiva de Deolane Bezerra é mantida após audiência de custódia

Deolane Bezerra vai continuar presa, segundo decisão da Justiça de Pernambuco, após audiência de custódia realizada no final da manhã desta quinta-feira, 5. A advogada e influenciadora digital foi está detida na quarta-feira, 4, por suposto envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A defesa de Deolane pediu habeas corpus, com o entendimento de que houve ilegalidade na prisão preventiva. No entanto, o desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio, da 12ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), determinou a redistribuição do pedido para o desembargador Eduardo Maranhão, da 4ª Câmara, para que ele faça a análise, e reforçou decisão de manter a detenção.

A Secretaria de Ressocialização de Pernambuco reforçou o esquema de segurança na penitenciária, após a prisão, para proteger a integridade física de Deolane e sua mãe. As irmãs de Deolane, Dayanne e Daniele foram impedidas de visitar as duas por estarem fora do horário reservado para visitas.