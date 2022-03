Primeiras imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' são divulgadas; confira

A Netflix surpreendeu os fãs de 'Stranger Things' com as novas imagens divulgadas da quarta temporada, nesta quarta-feira, 23. Muita coisa acontecerá nessa nova temporada e as imagens vieram para deixar um gostinho entre os fãs.

Confira as imagens:

Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix) Novas imagens da quarta temporada de 'Stranger Things' (Divulgação/Netflix)

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)