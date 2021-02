Primavera na Índia será a temática da próxima festa no ‘BBB 21’

A próxima festa do ‘BBB 21’, que em vez desta sexta será realizada no sábado (6), terá como temática o tradicional evento Holi, conhecido como o Festival das Cores, que comemora a chegada da primavera na Índia. Para que os 'brothers' entrem no clima do festival das cores, a produção vai distribuir pós coloridos e jatos de fumaça pelo jardim.

Os participantes estarão com figurino de cores claras para que sejam tingidas pelos corantes. O cenário vai remeter à arquitetura indiana com várias tendas espalhadas.

A grande surpresa para os confinantes é a possibilidade que eles terão de 'montar' seus rostos em corpos animados que dançam e que vão ser exibidos em uma grande telão.