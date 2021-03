Prévia da eliminação? Web ironiza pódio de ganhadores de Nego Di em Jogo da Discórdia

Com a eliminação de Nego Di, Karol Conká e Lumena, respectivamente, o 'Gabinete do Ódio' tem aos poucos se desmantelando, restando apenas a participação de Projota como o único da turma no ‘BBB 21’.

Para alguns internautas, o ‘fim da jornada’ dos três últimos integrantes já havia sido prevista por Di, quando ele duas semanas atrás, durante o Jogo da Discórdia, teria escolhido um pódio para ganhadores do reality selecionando Conká para o segundo lugar e Lumena para o terceiro.

A única coisa que o Nego Di acertou no programa! A ordem dos eliminados!



Pyong Ana Paula Sarah e Gil Lumena Juliette Arthur e Carla Projota Camila e João O G3 Esse Gil Flow Projota Júnior VAI TER VAR thiago leifert pic.twitter.com/sHpZQWr6Gn — ALEXANDRE ROBÔ (@alexandrerobo_) March 3, 2021

Neste caso, o humorista teria mostrado inconscientemente a ordem de eliminação dos participantes, já que ele foi eliminado no dia seguinte, Karol foi a eliminada na semana que se seguiu e a baiana foi a terceira eliminada na última terça-feira (2).

Mas, a imagem que circula na web nesta quarta-feira (3), trata-se de uma montagem feita por fãs do reality para ironizar a saída dos brothers. O verdadeiro pódio escolhido por Nego Di era formado por ele, Karol Conká e Pocah.

Veja a reação dos internautas: