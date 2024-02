Carnaval 2024: Pretinhos do Mangue realiza 35º desfile em Curuçá

A cidade de Curuçá, no Pará, se prepara neste domingo (11) para receber o bloco Pretinhos do Mangue, um dos mais tradicionais do carnaval no município e que todos os anos arrasta milhares de foliões pintados de lama pela avenida.

Conhecido por sua animação e descontração, o bloco neste ano realiza o seu 35º desfile e traz como tema a COP 30 e sua importância para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Presidente do bloco desde 2000, Edmilson Campos, mais conhecido como “Cafá”, conta que a expectativa para a festa é a melhor possível, pois todos os anos, mais pessoas se encantam e ficam com vontade de conhecer o Pretinhos do Mangue.

“Não tem que não se apaixone pelo Pretinhos do Mangue, porque aqui você tem o bloco mais animado, cultural e o mais ecologicamente correto do Pará. Aqui você não precisa pagar pelo abadá, é grátis e faz bem pra pele”, conta ele fazendo uma brincadeira como fato do abadá ser a lama espalhada por todo o corpo dos foliões.

Cafá é o presidente do bloco Pretinhos do Mangue desde 2000 (Foto: Igor Mota)

Cafá acredita que o tema abordado no desfile é de extrema importância para construir uma maior consciência ambiental em todas as pessoas que participam da brincadeira.

“Nada mais justo do que discutir a Amazônia com o povo da Amazônia. Nós vamos estar mostrando a importância da COP 30 no Pará e abordar na avenida a questão do lixo, que é um problema na cidade grande e na cidade pequena, e é preciso que as pessoas tenham essa educação, não só o poder público, mas os moradores também. Mas antes uma floresta em pé, do que uma floresta no chão”, salienta o presidente do bloco.

DESFILE ANIMADO

O desfile do Pretinhos do Mangue é puxado por carros alegóricos temáticos, que trazem ainda mais representatividade cultural para a folia. O primeiro veículo, que puxa toda a multidão, se trata do carro da ostra. Ele foi construído como uma réplica do molusco e de dentro dele saíra uma mulher, a representante da pérola do mangue da comunidade Lauro Sodré.

Em seguida, o Carro do Caranguejo também toma a avenida. O veículo é constituído de um caranguejo gigante, que faz diversos movimentos durante a festa. Em cima do carro, também vai uma mulher fantasiada de indígena.

Por último, a chamada barraca do avoado, é um dos carros que chama muita atenção. A estrutura funciona como a réplica de uma barraca de pescador, com diversos itens indispensáveis nela, como pimenta, urucum, cachaça, e claro, muito peixe, que inclusive será assado e degustado pelos foliões durante o desfile.

Se pintar com a lama do mangue faz parte da festa do bloco, que já está na sua 35ª apresentação (Foto: Igor Mota)

Cafá afirma que toda essa estrutura construída para a festa é para comemorar o crescimento do bloco, e a celebração de toda a história do Pretinhos do Mangue em Curuçá.

“A Cada os Pretinhos do Mangue conquista mais foliões, pelo fato de ser um bloco muito família, onde brinca criança, mulher, o pessoal do LGBT+, os idosos, cadeirantes, todo mundo. No ano passado foram 17 mil brincantes, e esse ano vai ser muito mais gente, porque são 35 anos de história do Pretinhos do mangue”, relata Cafá.

A festa do Pretinhos do Mangue ocorrerá nos dias 11 e 13. No domingo, já se inicia a partir das 12h, com apresentações de carimbó no barracão do bloco, que fica próximo ao porto da cidade. Às 15h, os brincantes se dirigem para a Travessa Sete de Setembro, onde ficam concentrados à espera da abertura oficial dos desfiles, que começa às 16h.

Animado e ansioso com a festa, Cafá explica que o movimento realizado pelo Pretinhos do Mangue não é apenas um evento cultural de Curuçá, mas também uma festa que gera emprego e renda na cidade.

“Tem um carnaval antes e depois do Pretinhos do Mangue, porque nossa festa movimenta o comércio local. Hotéis lotados, pousadas cheias, casas alugadas, nós movimentamos a economia no município e todo mundo sai ganhando, seja o mototaxista, o dono de pousada, ou o comerciante”.

Registro do desfile do bloco em 2000, quando Cafá assumiu a presidência do Pretinhos do Mangue (Foto: Arquivo pessoal Cafá)

Sobre o Bloco

O “Pretinhos do Mangue” surgiu de uma brincadeira em 1989, numa terça-feira de Carnaval, quando os amigos Everaldo Campos e Sebastião resolveram ir ao mangue pegar alguns caranguejos para tira-gosto. Eles observaram a escassez do crustáceo e resolveram protestar, desfilando, no corredor da folia, lambuzados por inteiro de tijuco, que é a lama existente nos manguezais. Em 2010, o bloco foi declarado Patrimônio Cultural do Estado do Pará e Patrimônio Cultural do Município de Curuçá.

Serviço:

Bloco Pretinhos do Mangue em Curuçá

Data: 11 de fevereiro (domingo)

Horário: 16h

Local: Travessa Sete de Setembro