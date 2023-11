Preta Gil posa de lingerie com bolsa de ileostomia antes de cirurgia: ‘Perto do fim do tratamento’

A cantora Preta Gil, 49, compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira (30), uma foto posando de lingerie e, pela última vez, com sua bolsa de ileostomia. A artista, que está em tratamento contra o câncer de intestino, deve realizar a cirurgia de reversão para a retirada da bolsa ainda hoje.

VEJA MAIS

Em seu perfil no Instagram, a artista comemorou o término de mais uma etapa e relembrou sua trajetória com a bolsa, utilizada para a cicatrização de seu corpo após cirurgias de retirada do câncer.

“No começo foi bem difícil, mas quando entendi que ela tinha salvo a minha vida, eu mudei minha relação com ela, e sim, viramos melhores amigas, e a batizei de Angel. Nesses três meses conheci um mundo que não conhecia, o mundo dos ostomizados, onde entrei em contato com muita gente que já passou ou estava passando pelo mesmo que eu, e percebi o quão estigmatizado era esse assunto, quanto preconceito, quanta desinformação existe”, iniciou Preta.

“Sou grata aos médicos, aos estomaterapeutas que me deram suporte e às milhares de mensagens que recebi de acolhimento e apoio. Estou aqui no hospital pronta pra mais essa etapa, vou fazer a cirurgia de reversão hoje, e estou cada vez mais perto do fim do tratamento!”, comemorou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)