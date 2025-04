Preta Gil celebra Páscoa em casa com família e amigos: 'Nunca teve um significado tão forte'

ACUSAÇÃO

Otávio Mesquita entra na Justiça contra Juliana Oliveira e pede R$ 50 mil por danos morais

Acusação feita pela ex-assistente de palco do The Noite se refere a um episódio exibido em 2016, no qual ela afirma ter sido vítima de estupro durante uma gravação com o apresentador