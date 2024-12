Presidente Lula recebe a visita de Chico Buarque nesta terça-feira (17); veja

Em seu Instagram, o presidente Lula postou fotos com Chico Buarque, Carol Proner e Janja. O petista destacou a alegria de receber o amigo e artista junto com a sua esposa, em sua casa no Alto de Pinheiros. Chico Buarque, considerado por muitos críticos um dos maiores artistas do Brasil, visitou o amigo que se recupera de uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma na cabeça e que, por meio das suas redes sociais, agradeceu a visita.

Aos 79 anos, o presidente Lula estava internado desde o dia 9 de dezembro no Sírio Libanês em São Paulo. Após realizar uma cirurgia na cabeça, o presidente teve alta na última segunda-feira (15) e permanecerá em São Paulo até realizar uma tomografia de controle para reavaliação na próxima quinta-feira (19).

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)