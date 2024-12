O que é hemorragia intracraniana, que fez presidente Lula passar por cirurgia de emergência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10), no hospital Sírio-Libanês, na unidade de São Paulo, após sofrer uma hemorragia intracraniana. Horas antes, o presidente havia sido internado no referido hospital após sentir uma forte dor de cabeça na noite de ontem (9) em Brasília.

Em comunicado oficial, o hospital Sírio-Libanês informou que uma "ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar ocorrido em 19/10".

Após fazer os exames no hospital da capital federal, o presidente da República foi transferido para São Paulo, onde realizou o procedimento de emergência chamado craniotomia para drenar o hematoma.

Agora, Lula segue internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês e "encontra-se bem", segundo diz o primeiro boletim médico do hospital, publicado às 3h20 da manhã.

Comunicado oficial do Hospital Sírio-Libanês(reprodução)

O que é hemorragia intracraniana?

Segundo o Manual MSD para profissionais da saúde, "Hemorragia intracerebral é o sangramento focal de um vaso sanguíneo no interior do parênquima cerebral. Em geral, a causa é hipertensão. Os sintomas típicos incluem deficits neurológicos focais, geralmente com início súbito de cefaleia, náuseas e alteração da consciência. O diagnóstico é feito por TC (Tomografia computadorizada) ou RM (Ressonância magnética). O tratamento é feito pelo controle da pressão arterial, medidas de suporte e, em alguns casos, drenagem cirúrgica."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editor web de oliberal.com)