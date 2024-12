Lula passa por cirurgia em São Paulo após hemorragia cerebral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia de emergência, na madrugada desta terça-feira (10), em São Paulo, para tratar de uma hemorragia cerebral. Horas antes, Lula já havia sido levado ao hospital Sírio Libanês, em Brasília (DF), ainda na noite dessa segunda-feira (9), depois de sentir fortes dores de cabeça. Após fazer os exames no hospital da capital federal, o presidente da República foi transferido para São Paulo, onde realizou o procedimento de emergência.

Segundo boletim médico, a craniotomia, executada para a drenagem de hematoma, foi bem sucedida. Lula foi atendido no hospital Sírio Libanês de São Paulo pelos médicos Roberto Kalil Filho e o neurocirurgião Marcos Stavale.

O sangramento se deu após quase dois meses do acidente doméstico, ocorrido em outubro passado, no qual o presidente bateu a cabeça, após uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília. Lula levou pontos após esse acidente na residência presidencial.

Presidente sofreu acidente doméstico em outubro (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após passar pela cirurgia para drenagem do hematoma, Lula segue internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês e "encontra-se bem", segundo diz o primeiro boletim médico do hospital, publicado às 3h20 da manhã.

Outro boletim médico será divulgado na manhã desta terça (10), em coletiva de imprensa agendada para as 9h. "O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica", diz o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.