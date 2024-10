Lula sofre acidente doméstico e suspende viagem à Rússia por precaução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu um acidente doméstico em Brasília (DF), no sábado (19/11), e teve um ferimento na cabeça. A viagem que faria à Rússia na tarde deste domingo (20) foi cancelada.



Conforme o boletim médico divulgado neste domingo (20/11), Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês da capital com um "ferimento corto-contuso em região occipital" – ou seja, um corte na nuca.



A equipe médica que avaliou o presidente da República informou que o caso não é grave. Mas, por precaução, o cardiologista Roberto Kalil Filho orientou Lula a não fazer viagens de longa duração.

O boletim médico divulgado neste domingo informa que Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês da capital federal. A TV Globo apurou que Lula precisou levar pontos no ferimento, mas foi liberado após o curativo para retornar ao Palácio da Alvorada. Na manhã deste domingo, voltou ao hospital para exames adicionais e foi liberado novamente.