Preparativos a todo vapor da quadrilha Flor de Mandacaru para o São João em Castanhal

Os apaixonados pelas festas juninas já podem sentir a empolgação no ar. Os ensaios das quadrilhas de São João estão a todo vapor nesta reta final, e os brincantes já contam os minutos para a tão esperada primeira apresentação do ano. Entre elas, destaque especial para a tradicional e querida quadrilha Flor de Mandacaru, que iniciou sua preparação em janeiro e já tem data marcada para estrear: dia 6 de junho, em Castanhal.

Este ano, a Flor de Mandacaru traz um tema que promete emocionar o público: “O sertão sou eu”. A inspiração vem da obra literária do escritor baiano Mailson Ramos, que tem o sertão como sua principal fonte de inspiração, trazendo uma narrativa que celebra a cultura, a beleza e as histórias do sertão brasileiro.

A quadrilha conta com uma equipe dedicada de 40 brincantes, que ensaiam com entusiasmo e dedicação. Além disso, há uma equipe de dez profissionais de criação responsáveis por desenvolver os figurinos, coreografias e toda a parte artística, além de 15 equipes de produção que cuidam dos detalhes logísticos e de organização.

Para colocar a Flor de Mandacaru nas apresentações juninas de Castanhal e região, o investimento total ficou em mais de 70 mil reais. Como explica Adivaldo Lameira, um dos coordenadores do grupo.

“O projeto teve um orçamento de cerca de 75 mil reais, incluindo pagamento de profissionais, confecção dos trajes, adereços e componentes cênicos. É um trabalho belíssimo, realizado por pessoas comprometidas com a cultura e a tradição do nosso São João”, afirmou Adivaldo.

A história da Flor de Mandacaru

Criada em 2017 por Mayara Santos, uma apaixonada pela cultura junina, a Flor de Mandacaru nasceu do desejo de ampliar as opções de quadrilhas no município de Castanhal.

Mayara conta que percebeu que, na cidade, já existia uma grande quadrilha tradicional que representava Castanhal em festivais tanto dentro quanto fora do município: a Raízes do Sol. Mas ela sentiu a necessidade de criar uma nova opção para fortalecer ainda mais a cultura local.

“Percebi que aqui em Castanhal e na região tinha muita gente que ama quadrilha e quer fazer parte dessa tradição. Então, criamos a Flor de Mandacaru para oferecer mais uma oportunidade de vivenciar essa cultura tão rica. Desde 2017, estamos vivendo esse sonho e levando alegria e tradição às festas juninas”, contou Mayara com orgulho.

A trajetória da quadrilha é marcada pelo amor à cultura popular, pelo esforço coletivo e pelo desejo de manter viva a tradição do São João, que une famílias, amigos e comunidades em celebrações repletas de dança, música e cores.