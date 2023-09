Prêmio “Mestre Lucindo” concederá R$ 30 mil para mestres e mestras da cultura do Brasil

A capital paraense recebeu o lançamento do Prêmio Culturas Populares e Tradicionais "Mestre Lucindo" na tarde desta segunda-feira (11) que premiará 351 mestres e mestras de cultura popular, coletivos culturais e entidades sem fins lucrativos com o valor de R$ 30 mil para incentivar a preservação e a propagação dos saberes tradicionais. As inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de outubro. O lançamento ocorreu no Teatro da Estação Gasômetro com a presença de grupos de carimbó e com o diretor de Promoção das Culturas Populares do Ministério da Cultura (Minc), Tião Soares.

O prêmio integra o Edital de Premiação Cultura Viva "Sérgio Mamberti". O objetivo é reconhecer, valorizar e mostrar a atuação de mestres e mestras dos saberes e fazeres, grupos, coletivos e instituições culturais que se expressam através de diversas linguagens artísticas, ritos sagrados e festas comunitárias, cuja vida e obra foram dedicadas à proteção, promoção e desenvolvimento da cultura tradicional brasileira.

“Este é o maior edital da série histórica que premiará 351 iniciativas, com R$ 30 mil reais, destes 70% serão destinadas às mestras e mestres do Brasil, o restante se dividirá em coletivos culturais e entidades sem fins-lucrativos. No total serão R$ 10 milhões distribuídos”, assegura.

Neste ano, o edital ganhou o nome do paraense Mestre Lucindo, de Marapanim, que é o patrono desta edição do Prêmio Culturas Populares. Essa é a primeira vez a premiação nacional homenageia um mestre de cultura popular do Pará e da região norte. Mestre Lucindo foi um importante compositor e artista natural de Marapanim. Pescador, tornou-se compositor autodidata, rezador de Ladainha em latim, e organizador do Grupo de Carimbó "Os Canarinhos". O mestre é o orgulho do povo de Marapanim.

A indicação do nome do mestre foi feita pela coordenação da Campanha Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro junto à Diretoria de Promoção das Culturas Populares e à Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, com a devida autorização dos familiares do mestre Lucindo.

O diretor do Minc Tião Soares também esteve em Marapanim no último final de semana conversando com mais de 50 mestres e mestras de carimbó e cultura popular. Segundo ele, a ideia é que nos próximos anos se crie uma política pública efetiva de auxílio para mestres e mestras de cultura popular para ajuda-los a preservar seu conhecimento histórico.

“Sabemos da situação econômica precarizada dos mestres e mestras e que a valorização dos saberes está muito aquém do eles merecem. O Ministério da Cultura em conjunto com os Estados e municípios do Brasil está estudando criar uma política nacional para os mestres e mestras de cultura, através de uma lei que está em tramitação na Câmara Federal”, destacou.

Outra forma de incentivo será a possibilidade para mestras e mestres terem reconhecido seus saberes pelas universidades com títulos de notório saber para terem acesso a bolsas vitalícias, equivalente às bolsas de mestrado das universidades, e possam dar aulas em escolas públicas estaduais e municipais, e universidades sobre os seus conhecimentos. “Isso dará a condição legítima para dar aula dentro das universidades públicas, legitimamente trabalhem, sejam reconhecidos e remunerados”, destacou.