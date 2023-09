Escola de Teatro e Dança da UFPA divulga abertura do edital para processo seletivo 2024

A Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará, divulgou a abertura do edital para o Processo Seletivo dos Cursos Técnicos de Nível Médio 2024. O edital oferta 150 vagas para os seguintes cursos: Técnico em Cenografia, Técnico em Dança Clássica e Técnico em Teatro, que são desenvolvidos no período vespertino; e Técnico em Dança de Intérprete-Criador e Técnico em Figurino Cênico, realizados no período matutino.

Além das 150 vagas, são ofertadas vagas para políticas de ações afirmativas e uma vaga adicional para Pessoa com Deficiência (PcD) por curso. Para participar das provas, as pessoas candidatas precisam estar atentas ao período de inscrições, que terá início nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, e permanecerá aberto até as 17 horas do dia 3 de outubro.

Para se inscrever, as pessoas interessadas devem ter idade igual ou superior a 16 anos e estar cursando o segundo ano do ensino médio ou já ter concluído. Cada pessoa poderá escolher apenas um curso para concorrer.

As pessoas interessadas em participar devem realizar a inscrição via internet, por meio do site do CEPS (https://www3.ceps.ufpa.br/editais/public/index.php), na opção Processo Seletivo de Ensino Médio da ETDUFPA 2024 (https://www.ceps.ufpa.br/index.php/ps-etdufpa-2024/761-editais-avisos-psetdufpa-2024/1475-edital-abertura-etdufpa2024).

VEJA MAIS:

Para participar, é necessário ser brasileiro (a) ou estrangeiro(a) naturalizado(a), com visto permanente ou residente no Brasil; ter idade igual ou superior a 16 anos e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. Após a homologação das inscrições, as pessoas candidatas estarão aptas a participar da realização das provas, que ocorrerão na ETDUFPA, localizada na Travessa Dom Romualdo de Seixas, 820, bairro Umarizal, para a realização da seleção.

A prova do curso Técnico de Dança para Intérprete-Criador será realizada no dia 21 de outubro, às 9h. A prova para o curso Técnico de Dança Clássica vai ocorrer no mesmo dia, às 15h. No dia 22 de outubro, serão realizadas as provas dos cursos de Figurino Cênico e Cenografia, às 9h e 15h, respectivamente.

Por sua vez, as provas de seleção para o curso Técnico de Teatro serão realizadas em duas etapas, com uma prova escrita no dia 22 de outubro, às 15h, e uma prova prática no dia 23 de outubro, também às 15h.

Os (as) candidatos (as) aprovados(as) nas vagas destinadas às políticas de ações afirmativas ou para pessoas PcD deverão, ainda, comprovar sua condição perante bancas de avaliação. Mais detalhes sobre os processos de avaliação e documentação estão disponíveis no edital (https://ceps.ufpa.br/images/conteudo/psTecnicos/etdufpa/PS%20CTNM%202024/editais%20avisos/Edital_006-2023_PS_ETDUFPA_2024.pdf)

Serviço:

Processo Seletivo dos Cursos Técnicos de Nível Médio para 2024

Período de Inscrição: de 1º de setembro a 3 de outubro de 2023

Inscrições via CEPS

Edital do Processo Seletivo