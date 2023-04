Prêmio Camões: entenda sobre a premiação que será entregue a Chico Buarque nesta segunda-feira (24)

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque receberá o prêmio Camões, nesta segunda-feira (24). Chico foi anunciado como vencedor da premiação mais importante da literatura de língua portuguesa em 2019, porém o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia se recusado a assinar a documentação necessária para a entrega do diploma. Após quatro anos, o cantor terá seu mérito reconhecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está em visita oficial a Sintra, em Portugal.

Além da recusa por parte de Bolsonaro, a premiação também foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Outros vencedores do Camões também não puderam receber o prêmio, como o português Vítor Manuel de Aguiar e Silva, a moçambicana Paulina Chiziane e o brasileiro Silviano Santiago.

A cerimônia estava marcada para o dia 25 de abril de 2020, em alusão ao fim da ditadura fascista em Portugal. Porém, mesmo com o adiamento, Chico recebeu os 100 mil euros (R$ 555 mil) do prêmio a que tinha direito. Metade do valor é financiado pela Fundação Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura, e a outra é paga pelo governo português. Saiba o que é o prêmio Camões.

O que é o prêmio Camões?

Criado em 1988 pelos Governos de Portugal e Brasil, o prêmio Camões tem objetivo de reconhecer a obra de um autor da língua portuguesa, que tenha contribuido para o patrimônio literário e cultural do idioma. Seu nome é em homenagem à Luís de Camões (1524-1580), poeta português considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona.

Sendo a premiação mais importante da língua portuguesa, seu júri é composto por dois brasileiros, dois portugueses e dois representantes dos outros países lusófonos (Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste). Em 34 edições, o Camões já premiou nomes brasileiros como Jorge Amado, João Cabral de Mello Neto, Rubem Fonseca, Lygia Fagundes Telles e Raduan Nassar.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)