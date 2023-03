Chico Buarque muda letra de música após 40 anos

Chico Buarque chamou a atenção dos fãs com uma novidade. Quem canta de cor e salteado a letra de "Beatriz", do álbum "O Grande Circo Místico", de 1983, pode tratar de se atualizar, pois a letra mudou. O cantor e compositor que assina a autoria da canção em parceria com Edu Lobo, comunicou aos músicos que o acompanham na turnê "Que tal um samba?" para substituir um dos trechos da canção.

Após 40 anos, Chico decidiu mudar o verso "será que é divina / a vida da atriz". Ele substituirá por "será que é divina / a sina da atriz".

A canção foi originalmente gravada por Milton Nascimento e, na turnê, "Beatriz" será interpretada por Mônica Salmaso.

A turnê iniciou em setembro do ano passado e já circulou por várias cidades - mas não passou por Belém - e, atualmente, está em São Paulo. De lá, ele seguirá para Belo Horizonte, Salvador e Vitória da Conquista para continuar a turnê em Portugal, onde Chico vai se apresentar nas cidades de Sintra, do Porto e na capital Lisboa.

Portanto, se vir o Chico Buarque cantando a letra diferente por aí, pode ter certeza que ele não errou a própria música.