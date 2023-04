Lula vai entregar Prêmio Camões a Chico Buarque em Portugal nesta segunda-feira, 24

O presidente Lula está em Portugal. Dentre os compromissos do presidente no país, está marcado para esta segunda-feira (24), a entrega do Prêmio Camões ao cantor e compositor, Chico Buarque, no Palácio Queluz, que fica nos arredores da capital portuguesa. Além de Lula e de Chico Buarque, também participará da cerimônia o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Camões é o mais celebrado prêmio literário da língua portuguesa e foi concedido a Chico Buarque em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. O então presidente se recusou a assinar o documento e entregar o prêmio. Na época, o artista chegou a dizer: "A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo prêmio Camões".

Por esse motivo, após quatro anos, Lula viaja para Portugal a convite do presidente Marcelo Rebelo de Sousa para participar das celebrações da Revolução dos Cravos a aproveita o momento para enfim entregar o prêmio a Chico.

O Prêmio Camões de Literatura foi instituído em 1988 com o objetivo de consagrar um autor de língua portuguesa que, pelo conjunto de sua obra, tenha contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural de nossa língua comum. Em 2019, o júri justificou a escolha de Chico por conta de sua "contribuição para a formação cultural de diferentes gerações em todos os países onde se fala a língua portuguesa".

VEJA MAIS