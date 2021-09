Prêmio Ary Souza honra vencedores; veja qual foi a foto campeã

O Prêmio Ary Souza de Fotojornalismo foi divulgado na tarde desta sexta-feira (3), em uma cerimônia simples e aconchegante entre os funcionários do Grupo Liberal. O primeiro lugar ficou com o fotógrafo Thiago Gomes, o segundo com Sidney Oliveira e o terceiro para Igor Mota. Eles ganharam o prêmio de mil reais, R$ 500,00 e R$ 300,00, respectivamente.

A ideia do prêmio surgiu como forma homenagear o fotógrafo paraense Ary Souza, que morreu em abril de 2020 e trabalhou no Grupo Liberal mais de 30 anos. Mas além de homenageá-lo, a ideia do projeto é também de mostrar a importância do trabalho dos fotógrafos tanto no quesito artístico como também de crítica social.

Thiago Gomes venceu com uma fotografia que retrata o momento da pandemia do novo coronavírus, uma imagem de esperança de dias melhores. O fotógrafo disse que sente feliz e honrado com a premiação. "Me sinto muito feliz com essa conquista, tanto por ter ganhado o prêmio, mas também por poder homenagear o Ary, que é um profissional que sempre me inspirei", destacou o primeiro lugar.

'Luz da vacina', de Thiago Gomes, foi a foto vencedora

Sidney Oliveira ganhou com uma fotografia que retrata as belezas da Amazônia, o fotógrafo disse que o momento é de celebrar com todos o profissionais da área. "Esse prêmio não é para dizer quem é o melhor ou não, é uma forma de representarmos a categoria. Fico muito feliz com essa oportunidade", disse Sidney.

E o terceiro lugar, Igor Mota, também agradeceu a premiação e disse que se sente feliz em levar o certificado para casa. "Primeiramente eu agradeço a Deus, mas também agradeço à empresa e toda a organização do prêmio, pois essa iniciativa é uma forma de valorizar nosso trabalho", disse o fotógrafo.

A viúva de Ary Souza, Bernadete esteve no evento entregou os certificados aos vencedores. Ela agradeceu a homenagem e disse que tem certeza que Ary Souza está orgulhoso de onde estiver. "Ele era uma pessoa apaixonada pela fotografia e pela empresa que sempre trabalhou. Tenho certeza que de onde ele estiver está muito feliz", disse Bernadete Tavares.

Roberta Maiorana, presidente da Fundação Romulo Maiorana, disse que essa foi a primeira edição do projeto e que é uma honra homenagear o fotógrafo Ary Souza. A ideia é de expandir o projeto nos próximos anos e dar oportunidade para profissionais de fora.