Prêmio Ary Souza de Fotojornalismo entra na reta final

No Dia do Repórter Fotográfico, comemorado nesta quinta-feira, 2, O Liberal publica uma boa notícia: A 1a edição do Prêmio Ary Souza de Fotojornalismo, promovido pelo Grupo O Liberal, entra na reta final. Com o encerramento das votações das votações do público pela internet, dos jornalistas da redação e dos jurados convidados, a diretoria do grupo vai dirimir possíveis empates para, em seguida, anunciar os vencedores na próxima sexta-feira, 3, em cerimônia na sede da redação integrada de O Liberal, às 16 horas.

O nome do prêmio homenageia o fotojornalista Orivaldo Souza, o Ary Souza, que trabalhou em O Liberal por 33 anos. Ary foi um profissional premiado e de excelência reconhecida, que dedicou o talento e a coragem à reportagem, ajudando a registrar momentos históricos vividos no Pará por meio das páginas de O Liberal. Ele faleceu no dia 20 de abril de 2019, aos 63 anos, vítima de câncer.

"Está sendo uma honra poder homenagear o Ary Souza por meio desse prêmio e, especialmente, valorizar o profissionalismo da equipe de O Liberal, que se dedica diariamente a fazer o melhor jornal do Norte do país", destaca o coordenador de audiovisual da redação integrada O Liberal, Tarso Sarraf.

O prêmio foi lançado no Dia Mundial da Fotografia, dia 19 de agosto deste ano. Esta primeira edição do concurso é voltada aos repórteres fotográficos da empresa que estão envolvidos na cobertura da pauta cotidiana dos jornais impressos O Liberal e Amazônia e do portal OLiberal.com. Ao todo, sete profissionais estão na disputa: Cristino Martins, Cláudio Pinheiro, Igor Motta, Ivan Duarte, Thiago Gomes e Sidney Oliveira e Elivaldo Pamplona. Cada um deles concorre com duas fotografias, exceto Thiago, que disputa com apenas uma imagem.

As fotos concorrentes retratam momentos recentes das coberturas fotojornalísticas recentes, como a vacinação contra a Covid-19, a tensão em frente aos hospitais de atendimento às vítimas da pandemia, bombeiros combatendo incêndio, assalto, pedestres atravessando rua alagada, o búfalo do Marajó, o leitor solidário deitado em um banco público, a aglomeração na parada de ônibus, entre outros.

"A iniciativa (do jornal) foi muito importante. São poucos jornais do Brasil que tem essa iniciativa e outros deixaram de ter. É muito importante para incentivar o trabalho dos profissionais. O prêmio trazendo jurados de outras regiões leva visibilidade ao trabalho do pessoal do Norte do País", elogia Alexandre Cassiano, do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, um dos jurados do prêmio.

"O material é muito legal dos profissionais de O Liberal. Tive uma foto preferida, mas foi difícil escolher três, pois cada jurado teve que escolher três fotos. Tive que aplicar método de avaliação, que levou dois dias. Não quis fazer de uma vez dó para não ser injusto. Tive que avaliar fotografia por fotografia, ver o que o fotógrafo quis mostrar ali e analisar a pauta", acrescentou Cassiano. "Eu gostaria, depois do prêmio, de ter uma conversa on-line com os fotojornalistas participantes para trocarmos ideias sobre as imagens concorrentes".

Pontuação

A votação realizada pelo público por meio do portal OLiberal.com encerrou à meia-noite da última quarta-feira, 1o, totalizando quase 4 mil votos. Na redação, os jornalistas da equipe O Liberal puderam participar depositando o voto escrito em uma urna. Enquanto o júri especializado foi formado pela curadora Roberta Maiorana e pelos fotojornalistas convidados, Cassiano; Bruno Kelly, colaborador da agência internacional Reuters, de Manaus; e Pedro Vilela, da agência internacional Getty Imagem, de Belo Horizonte.

A dinâmica da pontuação funciona da seguinte maneira, conforme explica Sarraf: serão definidos os primeiros, segundos e terceiros lugares entre os fotojornalistas mais votados em cada formato de votação. Cada colocação será equivalente a diferentes pontuações que irão apontar os três primeiros colocados gerais do concurso. Os primeiros lugares de cada votação receberão 10 pontos, os segundos, 5 pontos, e os terceiros, 3 pontos. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro e certificados.

A cerimônia de premiação promete muitas surpresas. A esposa de Ary Souza, a professora Bernadete Tavares, participará da premiação. Eles foram casados por 33 anos e tiveram dois filhos. Também participarão diretores e parte da equipe de reportagem. O acesso ao evento será restrito e realizado em obediência aos critérios de segurança sanitária para a prevenção da Covid-19.