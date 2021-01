Prefeitura de Marabá anuncia cancelamento da programação de Carnaval

Os eventos oficiais do Carnaval 2021 foram cancelados em Marabá pela Prefeitura Municipal e pelo Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus devido à demanda excessiva e à elevada ocupação de leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 nos hospitais públicos do município.

“Tais eventos serão propícios no momento em que campanha de imunização for implantada em nossa cidade”, esclarece nota oficial emitida pela Prefeitura.

A medida visa “impedir aglomerações diretamente, evitar uma sobrecarga no sistema de saúde e, por conseguinte, mais dor e sofrimento às famílias em caso de contágio e evolução da doença”, diz a nota.

“Agora pega o dinheiro que seria investido nesse lixo de evento e invista nos hospitais, porque o atendimento e as condições são precárias”, disse um internauta. Já outro, parabenizou a medida tomada pela prefeitura. “Parabéns prefeitura de Marabá, super apoiada pelo cancelamento. Agradeço imensamente”

A Prefeitura de Marabá não divulgou quanto gastaria no Carnaval de 2021, mas, entre ajuda financeira aos blocos, contratação de shows e estrutura de palco e som para programações que ocorreriam em vários bairros, como vinha sendo feito nos últimos anos, o valor ultrapassa a cifra de R$ 300 mil.