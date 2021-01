Posando de topless, cantora Halsey anuncia gravidez do primeiro filho

A cantora Halsey anunciou por meio das suas redes sociais que está grávida do primeiro filho, fruto do romance com o ator Alev Aydin. Aos 26 anos, ela celebrou a chegada do primogênito com um ensaio fotográfico.

Na primeira foto, Halsey posa com a barriga à mostra e com um top de crochê. Já na segunda, a cantora decidiu posar de topless cobrindo os seios com os braços.

“Surpresa”, escreveu ela na legenda da publicação.