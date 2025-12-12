Por que Ananda Apple está afastada da Globo?

Após espectadores notarem sua ausência no Bom Dia São Paulo, Ananda Apple revelou a razão de seu sumiço. Nas redes sociais, a apresentadora do Quadro Verde dentro do vespertino da Globo revelou ter "despencado" da escada há 10 dias, desligando ligamentos e ficando com o pé inchado.

"Robocop fora de hora. Nunca é hora pra despencar de uma escada, mas eu me estatelei há 10 dias. Com toda aquela farra dos ligamentos desligados, pé roxo e estufado. Pé pra cima, muito gelo e de bota até pra dormir", escreveu ela em postagem no Instagram, mostrando seu pé imobilizado.

Apple ainda lamentou a impossibilidade de trabalhar, se dizendo "presa" e triste de perder gravações de programas temáticos de Natal do Quadro Verde. "Estou chateada por estar presa nesta época de gravar reportagens dezembrinas pra você. E bem na hora de preparar o Papai Noel, que me traz aquela mágica da infância de volta." "Mas assim que der, eu volto. Saudades", concluiu ela, adicionando um emoji de beijo.

Por enquanto, Apple ainda não deu previsão para retornar ao trabalho.