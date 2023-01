Por motivos de saúde, Haechan não participará de turnê do NCT 127

A produtora Dream Maker U.S.A. divulgou nesta sexta-feira (6), que Haechan não participará da 2ª turnê do NCT 127. O motivo seria um problema de saúde do artista.

VEJA MAIS

"Por favor, estejam informados que HAECHAN não conseguirá participar da 2ª turnê do NCT 127 “NEO CITY: USA & LATIN AMERICA – THE LINK” por motivos de saúde. Portanto, oito membros participarão dos shows nos Estados Unidos e América Latina conforme a agenda. Pedimos sua generosa compreensão. Obrigado", disse o comunicado.

Também foi divulgada outra nota informando com mais detalhes o estado de saúde do artista: "Este é um anúncio sobre a saúde do membro HAECHAN e sua ausência dos compromissos agendados. HAECHAN vinha sentindo apertos na região do peito e palpitações no coração, então ele visitou um hospital com o seu manager para fazer um check up e receber o tratamento necessário.

"Como é importante que HAECHAN tenha repouso o suficiente para se recuperar, ele estará ausente das atividades agendadas para a semana que vem. Quanto à retomada de suas atividades, anunciaremos em uma data posterior. Pedimos desculpas por causar preocupação aos fãs e pedimos sua compreensão pela saúde de HAECHAN. Trabalharemos arduamente para que HAECHAN se recupere e retorne com saúde. Obrigado", continuou o comunicado.

Segundo os comunicados, Haechan não participará de todos os shows das oito cidades dos Estados Unidos e América Latina, por onde a turnê passará. São elas: Chicago (EUA), dia 9 de janeiro; Houston (EUA), 11 de janeiro; Atlanta (EUA), 13 de janeiro; São Paulo (SP), dias 18, 19 e 20 de janeiro; Santiago (Chile), 22 de janeiro; Bogotá (Colômbia), 25 de janeiro e Cidade do México (México), 28 de janeiro.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)