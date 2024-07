Por faixas do álbum 'Donda', Kanye West sofre novo processo de direitos autorais

Ye, o músico conhecido anteriormente como Kanye West, terá pela frente um novo processo em um tribunal federal da Califórnia, em que ele é acusado de usar indevidamente canções de outros artistas em duas músicas de seu álbum "Donda", de 2021.

O grupo Artist Revenue Advocates alega no processo, aberto na quarta-feira, que Ye usou uma faixa criada pelos músicos Khalil Abdul-Rahman, Sam Barsh, Dan Seeff e Josh Mease nas músicas "Hurricane" e "Moon", sem permissão e sem pagar a eles, apesar de creditá-los como compositores e produtores.

Os defensores dos impetrantes e os porta-vozes do Universal Music Group — antiga gravadora de Ye e responsável pelo lançamento de "Donda" — não responderam imediatamente aos pedidos para que comentassem sobre o processo nesta quinta-feira. Os representantes de Ye não foram encontrados.

No processo, consta que entre os músicos estão vencedores do Grammy, que teriam trabalhado com outros artistas de rap, incluindo Eminem, Drake e Kendrick Lamar. Segundo a denúncia, eles colaboraram em 2018 para "MSD PT2", uma "base rítmica e melódica que dá suporte a certas letras e fluxos", usando-a em um "pacote" para exibir os conteúdos a potenciais compradores.

A denúncia informa que Ye copiou "MSD PT2" em suas músicas "Hurricane" e "Moon". "Hurricane" alcançou o top 10 da parada Billboard Hot 100 e ganhou um Grammy de Melhor Performance de Rap Melódico em 2022.

Os músicos pedem uma quantia não especificada de indenização, além de uma ordem de bloqueio da suposta violação.

Ye, que alterou legalmente seu nome de Kanye West em 2021, provocou indignação em 2022 com uma série de postagens antissemitas nas redes sociais. Em dezembro, o rapper se desculpou por seus comentários.