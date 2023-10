Polícia revela que The Town teve mais de mil casos de roubos de celulares.

O festival de música The Town, que agitou São Paulo no início de setembro, foi atingido por uma onda de furtos e roubos de celulares. É que revelou os dados da Polícia Civil. Segundo o órgão, pelo menos 1.084 ocorrências foram registradas durante os cinco dias do evento, que atraiu cerca de 500 mil pessoas à capital paulista.

Com base em informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), cerca de 60% dos dispositivos roubados eram iPhones.

Os registros foram concentrados na Avenida Senador Teotônio Vilela, local do evento, autódromo de Iterlargos. O número de ocorrências pode ser ainda maior, uma vez que não foram considerados os casos ocorridos nas proximidades do festival. Os dias com maior incidência de roubos foram 9 de setembro, com 356 ocorrências, e o feriado de 7 de setembro, com 246 registros.

Roubos em festivais não são incomuns. Eventos de grande porte como o Lollapalooza e o Tomorrowland também enfrentaram problemas semelhantes. Durante o Tomorrowland, realizado em Itu entre 12 e 14 de outubro, algumas vítimas chegaram a criar grupos para compartilhar informações sobre os celulares roubados, porém, criminosos infiltrados no grupo debocharam delas.

A organização do The Town não emitiu comentários sobre os incidentes. Uma nova edição do evento já está confirmada para 2025.