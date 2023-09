Polícia de SP registra morte de 'dentista das celebridades', Rafael Puglisi, como 'suspeita'

A família do cirurgião dentista Rafael Puglisi, conhecido por atender diversas celebridades do país, anunciou a morte dele após um acidente doméstico. Parentes do profissional publicaram a declaração de óbito nas redes sociais, com a causa "traumatismo cranioencefálico". Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o caso foi registrado como "morte suspeita".

Segundo a polícia, PMs foram acionados para o atendimento da ocorrência de um dentista que havia sofrido um acidente na piscina da sua residência, por volta das 8h, na Alameda Malbec, em Barueri. No endereço indicado, os agentes encontraram a vítima caída já sem vida perto da piscina.

Os investigadores solicitaram exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) para subsidiar a investigação, que será conduzida pelo 2° DP de Barueri. Confira a nota emitida pela Secretaria de Segurança de São Paulo:

"Um dentista, de 35 anos, morreu depois de sofrer um acidente na piscina da sua residência, por volta das 8h desta segunda-feira (18), na Alameda Malbec, em Barueri. Policiais militares foram acionados, via Copom, para o atendimento da ocorrência e, no endereço indicado, encontraram a vítima caída já sem vida próximo a sua piscina. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como morte suspeita no 2° DP de Barueri".