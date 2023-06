Polícia admite que Bruno Rodrigues pode ter deixado o país

A Polícia Civil do Rio de Janeiro reconhece a possibilidade de que Bruno Rodrigues, um dos suspeitos pelo assassinato do ator Jeff Machado, tenha fugido do país, uma vez que ele tinha um passaporte português que não foi apreendido.

Bruno está foragido desde que o decreto de sua prisão temporária foi emitido, na última quinta-feira, 1º de junho. Ele é acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Outros desdobramentos do caso também foram divulgados. O suspeito, que tinha as chaves do carro e da casa do ator, tentou vender o veículo sem sucesso. Ele também tentou vender a casa por R$ 250 mil, embora o imóvel tenha sido avaliado em mais de R$ 600 mil.

Bruno era amigo de Jeff e, após o crime, roubou os pertences do artista. Em seu depoimento, o suspeito afirmou que os itens foram emprestados pelo próprio colega e que ele viajou para São Paulo a trabalho.

Segundo as investigações, o assassinato ocorreu em 23 de janeiro, depois que Bruno dopou o ator e o asfixiou com um fio de metal. O outro suspeito, Jeander Vinícius, confessou que o crime foi cometido pelo comparsa e que ele apenas ajudou a transportar e enterrar o corpo, encontrado dentro de um baú concretado a dois metros de profundidade, em uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro.