Caso Jeff Machado: polícia prende suspeito da morte do ator; amigo da vítima é considerado foragido

A Polícia Civil do RJ prendeu na manhã de hoje, 2, Jeander Vinícius da Silva Braga, suspeito da morte do ator Jeff Machado. Jeander é garoto de programa e foi encontrado em Santíssimo, na Zona Oeste do RJ. Bruno de Souza Rodrigues, amigo de Jeff, também é procurado pela polícia e é considerado foragido. As informações são do site G1.

Antes de encontrarem Jeander, os agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros visitaram quatro endereços na Zona Oeste onde os dois suspeitos estariam. Jeander Vinicius tentou fugir, mas acabou sendo levado.

A prisão preventiva dos dois acusados foi decretada na quinta-feira, 1, após pedido da polícia que foi avalizado pelo Ministério Público. O corpo de Jeff foi encontrado enterrado dentro de baú e coberto de concreto em uma casa na Zona Oeste do RJ, no último dia 24 de maio.

VEJA MAIS