Pokémon lança nova série animada após se despedir de Ash Ketchum e Pikachu

Após 25 anos, a história do aspirante a mestre Pokémon e seu monstrinho mais fiel chega oficialmente ao fim. Nesta sexta-feira (16), foi anunciada uma nova saga protagonizada pela primeira vez por uma menina. O término da jornada de Ash acontece justamente depois que ele se tornou mestre Pokémon, seu maior objetivo desde a primeira temporada do anime, em episódio exibido pela TV japonesa em novembro. As informações são do site Metrópoles.

A partir de abril de 2023, chegará à televisão uma nova temporada de Pokémon, a primeira sem Ash e Pikachu. Inspirada no jogo "Scarlet & Violet", da mesma franquia, a série terá uma protagonista feminina, Riko, acompanhada de outro jovem treinador, Roy. Os nomes podem ser trocados quando chegarem ao Brasil, já que Ash originalmente se chama Satoshi. Eles serão acompanhados por Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, Pokémon iniciais da nona geração da franquia – que, nos games, remete a Scarlet e Violet, lançados em novembro.

Nas redes sociais, fãs já especulam que o anime se passa no futuro e Riko possa ser filha de Ash (que na história original tem 10 anos). A dica está na presilha verde no cabelo que lembra o símbolo do boné do antigo protagonista.

Lançado em abril de 1997, Pokémon estreou no Brasil em maio de 1999, dentro do programa Eliana & Alegria, na Record.

Na próxima sexta-feira (23), irá ao ar na TV japonesa um especial e, a partir de 13 de janeiro, uma minissérie com 11 episódios mostrando a última batalha do treinador. Os capítulos contarão com o retorno de vários personagens que marcaram época no anime, como Misty, Brock e Gary – além de Jesse e James, da equipe Rocket, é claro.

“A determinação e a perseverança de Ash Ketchum em chegar ao seu objetivo de se tornar o melhor treinador de Pokémon do mundo ao longo de 25 temporadas representa o melhor do que significa ser um treinador”, disse Taito Okiura, vice-presidente de marketing da The Pokémon Company.

“Mal podemos esperar para celebrar esse momento com fãs de Pokémon quando a nova temporada estrear e esses episódios definitivos forem ao ar”, completou Okiura

A série termina na 25ª temporada, mas os fãs ainda poderão se despedir de Ash e Pikachu, já que no Brasil, a exibição do anime está cerca de um ano atrasada. A Netflix estreia em 6 de janeiro a primeira parte da temporada Jornadas Supremas Pokémon. Ash se torna campeão mundial na Parte 3, ainda sem previsão de chegar no streaming por aqui. Ou seja, os fãs brasileiros ainda devem ter 2023 inteiro para passar com o garoto e seu Pikachu antes de conhecerem Liko e Roy em 2024.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)