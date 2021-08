Modelo dos ‘seios fartos’ faz ensaio inspirado em Pokémon: ‘Tenho que pegar todos’

A modelo russa e musa da plataforma adulta OnlyFans, Anastasiya Berthier, é muito conhecida pelos seios volumosos. Desta vez, a influencer fez um ensaio sensual diferente com inspiração em Pokémon. Nos cliques, ela usava o figurino do treinador Ash Ketchum, porém com uma versão mais sensual. As informações são do Fofocalizando.

Em seu perfil do Instagram, Anastasiya publicou a imagem que mantinha o destaque nos seios e fez uma brincadeira na legenda: “Tenho que pegar todos. Quer se juntar a mim?", escreveu.

Os seguidores adoraram a imagem de Anastasiya exibindo as curvas e deixaram diversos elogios: "Que estilo maravilhoso!", escreveu um internauta. "Linda!", comentou outro. "Você é meu pokémon preferido", brincou um terceiro.