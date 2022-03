Poeta Veloso Dias lança hoje, segunda (21) livro, CD e documentário

Quem não conhece pelo nome o poeta e músico paraense Antônio Veloso Dias, com certeza conhece algumas de suas obras mais famosas. Entre elas, o sucesso “Ex-Mai Love”, hit de Gaby Amarantos, trilha de abertura da novela da Rede Globo “Cheias de Charme”. É dele também a composição “Meu Coração é Brega”, sucesso na voz de Fafá de Belém, e que esteve na trilha do folhetim global “A força do querer”. Mas ele não parou por aí. Na próxima segunda-feira (21), o artista, mais conhecido como “Veveco” apresenta ao público, às 19h30, três novos trabalhos: um documentário, um livro e um CD. O triplo lançamento será no Cine Líbero Luxardo, no Centur, com entrada franca.

Para começar, Veloso vai apresentar livro e o disco homônimos “Esse Riso é Minha Rua”, com ilustração de capa do cartunista J. Bosco. Apesar de terem o mesmo nome, os trabalhos trazem conteúdos diferentes. Enquanto livro traz poemas e crônicas escritos pelo autor para serem publicados no Facebook, o CD é composto por dez músicas e faz parte de uma trilogia, com dois outros discos de humor lançados anteriormente. “As canções são todas de minha autoria. Tem uma parceria com meu amigo Zeco Penna, irmão do grande violonista já falecido Galdino Penna. As outras são todas de minha autoria. São canções que venho compondo durante a minha vida. E o tema predominante é o humor, eu me baseio nas crônicas bem humoradas do dia a dia do paraense”, antecipa.

Na ocasião será apresentado também o documentário “A Terra, o Poeta e o Rio”, dirigido por Cassim Jordy. “Ele fala da minha vida no município de Ourém. Uma trajetória do poeta em sua terra, e o rio é fundamental nessa história. Fala desde o meu nascimento até as obras que eu fiz lá. Fiz o hino da cidade, fui um dos criadores do Festival da Canção, além de movimentos culturais que nós criamos. A filmagem mostra o município, os rios, os igarapés e as nossas festas do boi, dos quilombolas, dos nativos”, resume.

Para o artista, vê suas três obras prestes a serem lançadas é um presente. “Me sinto bastante satisfeito, porque estou completando cerca de 50 a 55 anos envolvido com a arte. Acho que atingi o chamado cume da montanha na minha vida, com 70 anos. Já plantei centenas de árvores, tenho filhos e agora escrevi um livro. Fiz duas canções de nível nacional. Estou muito satisfeito com todo esse meu trabalho”, comemora.

Para que o público possa conhecer um pouco de cada trabalho o roteiro da apresentação foi escrito pelo compositor e jornalista Messias Lyra. “Primeiro vamos falar do livro, com declamação de versos, de poemas. Depois eu entro cantando umas duas ou três canções do disco. E a gente finaliza com o documentário”, detalha Veveco.

O documentário A Terra, o Poeta e o Rio, e o livro e o CD Esse Riso é Minha Rua têm apoio do Projeto Guarda-chuva Cultural, da ONG Namazônia, do mandato da deputada estadual Marinor Brito, do antigo mandato de deputado federal do prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, da Fundação Cultural do Pará e do Governo do Pará.

História - Antônio Veloso Dias é um artista popular que passeia pelas linguagens e musicalidades dos interiores da Amazônia. Começou a escrever seus primeiros versos aos 15 anos.

Agende-se: Lançamento de documentário, livro e CD de Veloso Dias. Segunda-feira (21), às 19h30, no Cine Líbero Luxardo, no Centur. Entrada franca.