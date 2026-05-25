Poeta paraense Márcio Maués estreia 'Anatomia das Estrelas' com lançamento em Belém

O poeta e médico paraense Márcio Maués lança seu novo livro, 'Anatomia das Estrelas', em edição bilíngue (português e espanhol) pela Caravana Grupo Editorial. O evento de estreia acontece na próxima sexta-feira, 5 de junho, a partir das 17h, na Livraria Travessia, em Belém. A entrada é franca.

O autor descreve a obra: “Entre as estrelas do mar e as do céu em mais um impulso de vida. Faço amor com a palavra - um caso inexplicável - para brindar o leitor com poesia”.

Nascido em Abaetetuba, no Baixo Tocantins, Márcio Maués atua como médico há 33 anos. Sua carreira literária teve início em 1990 com 'Pedra de Toque'. A obra foi premiada por editais da Secretaria de Cultura do governo do Pará (Secult) e da Fundação Cultural do Pará (FCP). O autor também realizou uma exposição de colagem, orientada por Max Martins, nome importante da literatura paraense, falecido em 2009.

A presença constante na Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro, uma das mais relevantes do país, consolidou a trajetória poética de Maués. Ele também participou da Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém. O autor realizou lançamentos em países como Argentina, Portugal, Espanha e França.

Vasta produção literária

Além de 'Anatomia das Estrelas' e 'Pedra de Toque', Márcio Maués já lançou outros cinco livros:

“Poemas do Desmantelo do Campo de Espera” (2009), publicação independente;

“Costuras do Infinito Sobre o Peito” (2021), em português e espanhol, pela Caravana Grupo Editorial, com lançamentos no Brasil e Argentina;

“A Pele que Nos Habita” (2022), pela mesma editora, com edições em português e espanhol;

“Coreografia das Urgências” (2024), também pela Caravana, edição bilíngue (português e espanhol), com lançamentos na FLIP, Portugal, Espanha e França, e tradução para o francês;

“Longitude das Ternuras” (2025), pela Caravana, com lançamento na FLIP.

O processo criativo do poeta

Sobre seu processo criativo, o poeta descreve a necessidade de silenciar. Ele busca "trabalhar a palavra engolida" e deixar fluir sensações. Como exemplos, menciona "absorver metade de um sol nascente ou poente". Também cita "a sinestesia de beber um copo com água ou metade de um rio e sentir-se mar por dentro e por fora".

Márcio Maués explica que sua "escrevivência" é moldada por uma visão de mundo "imediata (material) e mediata (imaginário)". Essa visão é influenciada por leituras diárias de diversos autores. Entre eles estão Max Martins, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Cecília Meireles. Também cita Ana Cristina César, Catherine Mansfield, Rimbaud e Baudelaire. Outros nomes incluem Manoel de Barros, Mia Couto, Fernando Pessoa, Mário de Sá, Mario Quintana, Ledusha e Pablo Neruda.

Próximos lançamentos de "Anatomia das Estrelas"

Além do evento em Belém, 'Anatomia das Estrelas' terá outros lançamentos. Estão previstos eventos na cidade natal do autor, Abaetetuba, e em Buenos Aires, Argentina. A obra também será apresentada na Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP) de 2026. A próxima edição da FLIP ocorrerá entre os dias 22 e 26 de julho.