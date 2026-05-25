Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Poeta paraense Márcio Maués estreia 'Anatomia das Estrelas' com lançamento em Belém

Nova obra bilíngue será apresentada na Livraria Travessia e terá lançamentos no Brasil e no exterior

O Liberal
fonte

O poeta e médico paraense Márcio Maués lança seu novo livro, 'Anatomia das Estrelas', em edição bilíngue pela Caravana Grupo Editorial (Divulgação)

O poeta e médico paraense Márcio Maués lança seu novo livro, 'Anatomia das Estrelas', em edição bilíngue (português e espanhol) pela Caravana Grupo Editorial. O evento de estreia acontece na próxima sexta-feira, 5 de junho, a partir das 17h, na Livraria Travessia, em Belém. A entrada é franca.

O autor descreve a obra: “Entre as estrelas do mar e as do céu em mais um impulso de vida. Faço amor com a palavra - um caso inexplicável - para brindar o leitor com poesia”.

Nascido em Abaetetuba, no Baixo Tocantins, Márcio Maués atua como médico há 33 anos. Sua carreira literária teve início em 1990 com 'Pedra de Toque'. A obra foi premiada por editais da Secretaria de Cultura do governo do Pará (Secult) e da Fundação Cultural do Pará (FCP). O autor também realizou uma exposição de colagem, orientada por Max Martins, nome importante da literatura paraense, falecido em 2009.

A presença constante na Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro, uma das mais relevantes do país, consolidou a trajetória poética de Maués. Ele também participou da Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém. O autor realizou lançamentos em países como Argentina, Portugal, Espanha e França.

Vasta produção literária

Além de 'Anatomia das Estrelas' e 'Pedra de Toque', Márcio Maués já lançou outros cinco livros:

  • “Poemas do Desmantelo do Campo de Espera” (2009), publicação independente;
  • “Costuras do Infinito Sobre o Peito” (2021), em português e espanhol, pela Caravana Grupo Editorial, com lançamentos no Brasil e Argentina;
  • “A Pele que Nos Habita” (2022), pela mesma editora, com edições em português e espanhol;
  • “Coreografia das Urgências” (2024), também pela Caravana, edição bilíngue (português e espanhol), com lançamentos na FLIP, Portugal, Espanha e França, e tradução para o francês;
  • “Longitude das Ternuras” (2025), pela Caravana, com lançamento na FLIP.

O processo criativo do poeta

Sobre seu processo criativo, o poeta descreve a necessidade de silenciar. Ele busca "trabalhar a palavra engolida" e deixar fluir sensações. Como exemplos, menciona "absorver metade de um sol nascente ou poente". Também cita "a sinestesia de beber um copo com água ou metade de um rio e sentir-se mar por dentro e por fora".

Márcio Maués explica que sua "escrevivência" é moldada por uma visão de mundo "imediata (material) e mediata (imaginário)". Essa visão é influenciada por leituras diárias de diversos autores. Entre eles estão Max Martins, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Cecília Meireles. Também cita Ana Cristina César, Catherine Mansfield, Rimbaud e Baudelaire. Outros nomes incluem Manoel de Barros, Mia Couto, Fernando Pessoa, Mário de Sá, Mario Quintana, Ledusha e Pablo Neruda.

Próximos lançamentos de "Anatomia das Estrelas"

Além do evento em Belém, 'Anatomia das Estrelas' terá outros lançamentos. Estão previstos eventos na cidade natal do autor, Abaetetuba, e em Buenos Aires, Argentina. A obra também será apresentada na Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP) de 2026. A próxima edição da FLIP ocorrerá entre os dias 22 e 26 de julho.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Com show em Icoaraci, Mestra Neya apresenta pré-lançamento do projeto 'Travessia'

A iniciativa atua na preservação das tradições da Amazônia, unindo a música da Mestra Neya ao artesanato do Mestre Marivaldo

25.05.26 12h16

LUTO

Tadeu Schmidt lamenta falecimento da mãe um mês após morte do irmão Oscar Schmidt

Em publicação, apresentador desabafou sobre a perda e agradeceu pelo legado deixado por ela na família

25.05.26 10h22

VIRADA CULTURAL

Com Péricles, Seu Jorge e Joelma, confira a lista dos maiores cachês da Virada Cultural de São Paulo

A programação contou com mais de 1.200 apresentações gratuitas, distribuídas em 21 palcos e mais de 200 equipamentos culturais da cidade

25.05.26 10h15

UNIDAS

Simone Mendes comemora aniversário intimista com a presença da irmã Simaria

Durante o evento familiar, as irmãs dividiram o microfone e interpretaram sucessos consagrados no repertório de Zezé Di Camargo e Luciano.

25.05.26 10h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

DESABAFO

Em entrevista rara, Shakira comenta fim do casamento com Gerard Piqué após traição e divórcio

Cantora relembra os impactos da sepaeação e detalha a prioridade com os filhos e a carreira

25.05.26 9h30

MÚSICA

Produtor de novo projeto de Anitta destaca a força da moda paraense em peças orgânicas

Felipe Britto detalha como a alta resolução das câmeras digitais foi usada para capturar a complexidade visual do figurino orgânico de Anitta em “EQUILIBRIVM”. As peças criadas pelo paraense Labô Young ajudou a traduzir a nova fase espiritual e intimista da artista.

25.05.26 8h00

VIRADA CULTURAL

Com Péricles, Seu Jorge e Joelma, confira a lista dos maiores cachês da Virada Cultural de São Paulo

A programação contou com mais de 1.200 apresentações gratuitas, distribuídas em 21 palcos e mais de 200 equipamentos culturais da cidade

25.05.26 10h15

férias

Vini Jr. chega ao Rio de Janeiro para passar dias de folga

Atleta esteve com a cantora Ludmilla em encontro registrado na internet

25.05.26 9h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda