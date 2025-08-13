Capa Jornal Amazônia
Poemas do livro 'Pescadora da Esperança' marcam estreia de Ana Reis Josaphat na literatura

Segundo Ana Reis, em "Pescadora da Esperança" a poesia está a serviço da compreensão so ser humanio

O Liberal
fonte

A obra de Ana Reis propõe ao leitor um mergulho profundo na jornada do ser ()

A socióloga e psicóloga transpessoal Ana Reis Josaphat estreia na poesia com o livro "Pescadora da Esperança", que será lançado nesta quinta-feira, 14, na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário do Pará (Sedap). A sede da Sedap fica na Travessa do Chaco, 2232, entre as avenidas Almirante Barroso e Rômulo Maiorana.

Segundo a autora, a obra propõe ao leitor um mergulho profundo na jornada do ser, abordando tanto as dores, amores e alegrias, até assuntos ligados a perdas, espiritualidade e a matéria do corpo humano. “O livro trata da trajetória de vida enquanto seres aqui na Terra e dialoga com as duas realidades que nos constituem: a espiritual e a material”, explica Ana.

A autora destaca que "Pescadora de Esperança" nasceu de experiências acumuladas ao longo de 70 anos de uma vida entre o saber científico e a escuta sensível. “Sempre escrevi com certa musicalidade, mesmo nos meus trabalhos acadêmicos. Mas foi na pandemia que a poesia veio com mais força e sentido", relata.

A escritora afirma ainda que sua poesia não é para ser lida com pressa. "É para ser sentida, sorvida aos poucos, como se degusta um açaí fresco colhido da terra natal. O que mais intriga não é o que escrevemos, mas por que escrevemos. Há algo de profundamente humano na decisão de transformar a dor e a beleza de uma pandemia em poesia. Enquanto o mundo parecia desmoronar, os versos vinham do caos. Fal de desejos que teimam em habitar corpos septuagenários, mesmo quando o mundo insiste em apagá-los. Desejos de carne e de alma, de seguir sonhando, de continuar a 'utopiar", afirma.

Palavras-chave

Ana Reis Josapha

Pescadora de Esperança

literatura

Cultura
