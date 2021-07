Pocah toma banho de chuva em vídeo de novo hit "Muito Prazer"

Pocah lançou, nesta sexta-feira, 30, em seu canal do Youtube o videoclipe de “Muito Prazer”. O hit reafirma sua essência e ganha agora clipe especial dirigido por Rafael Kent. No roteiro, que contou com a colaboração da própria artista, um filme sensorial, com figurinos estruturados pensados pelo stylist João Ribeiro e um cenário mais clean, ressaltando a beleza dos movimentos corporais desenhados por uma coreografia sinérgica e cheia de movimento feita por Jessi Muller – é o início da nova era de Pocah que aparece literalmente molhada e tomando um banho de chuva em seu novo clipe

Para Pocah o novo filme é um divisor de águas: “É tudo muito diferente do que já fiz, com cenários e cores mais cleans. Eu queria algo mais elegante e que chamasse mais atenção para os movimentos e a beleza de todos os elementos que compõem o clipe”, ressalta. A novidade é a primeira faixa de um álbum que a artista vem trabalhando para apresentar ao seu público em breve.

Mistura de reggaeton com funk, a canção produzida pela Hitmaker e escrita por Wallace Vianna, André Vieira, Martins e Raphael Klismann fala sobre liberdade feminina, inclusive a sexual – mas não só sobre sexo, como explica ela sobre o trecho que entoa ‘gostou do que eu faço com a raba, imagina o que eu faço com a boca’: “É sobre sexo, sobre sexo oral, mas também é sobre minha boca, minha voz, e o que eu posso fazer, cantar e inspirar. E é, sobretudo, sobre quebrar preconceitos de quem acha que uma funkeira apenas rebola”, diz.

O stylist João Vitor Ribeiro, o mesmo por trás de “Nem On Nem Off”, revela a cantora inaugurando sua nova fase. “Os looks foram todos pensados para seguirem uma mesma paleta de cor. Procurei fazer tudo mais para o nude, bege para ter uma imagem mais clean, mas ao mesmo tempo, que fosse chique e ousado. O intuito era criar uma imagem bem conceitual”, relata João, que acrescentou ainda que, baseado nessa proposta, o estilista Dário Mittmann é o responsável pelo design e pela confecção dos figurinos.